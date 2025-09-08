Anses: qué se cobra hoy 8 de septiembre según el calendario de pagos

La Anses inicia hoy, lunes 8 de septiembre, el calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre. Tal como sucede cada mes, el organismo distribuye las prestaciones de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

En esta jornada, perciben sus haberes los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con documentos terminados en 0. También se abonan las Pensiones No Contributivas (PNC) para los DNI finalizados en 0 y 1.

Además, desde hoy comienzan a pagarse las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditarán entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre para todas las terminaciones de DNI, sin distinción numérica .

Desde Anses explicaron que la jubilación mínima será de $390.277,18 gracias al bono de $70.000.

Este mes llega acompañado por un incremento del 1,9% en los haberes, correspondiente a la variación de la inflación de julio. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, aunque gracias al bono de $70.000, los beneficiarios perciben en total $390.277,18. La jubilación máxima, en tanto, asciende a $2.155.162,17.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber quedó en $256.221,74, que junto con el bono alcanza los $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC), por su parte, se fijaron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, el 8 de septiembre marca el inicio de los pagos que la Anses irá acreditando durante todo el mes, alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales.