ANSES: confirman un aumento en las pensiones por discapacidad y la fecha de cobro
ANSES dio detalles del aumento en la Pensión por Discapacidad desde el mes de septiembre. Cómo saber cuándo se cobra.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó a partir de septiembre una actualización en las Pensiones No Contributivas (PNC), que incluye un bono adicional de $70.000 sumado a los haberes habituales. En este caso la Pensión por Discapacidad tendrá una suba para todos los que vayan a cobrarla durante septiembre.
Este aumento se da luego de la confirmación del incremento también para las jubilaciones y para todos los beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se estableció en el orden del 1,9% según la inflación de julio. Para determinar futuros aumentos se esperará al dato del IPC de agosto, que lo difundirá el Indec en las próximas semanas.
¿Quiénes acceden a la Pensión por Discapacidad de ANSES?
Este beneficio corresponde a las personas que presentan una discapacidad laboral igual o superior al 66 %, que no perciben otros ingresos y que carecen de familiares obligados legalmente a brindarles manutención.
Montos vigentes en septiembre de 2025
-
Haber base: $224.194,02, equivalente al 70 % de la jubilación mínima.
Con el bono: el ingreso mensual total asciende a $294.194,02.
Otras prestaciones actualizadas
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se eleva a $256.221,74; con el bono, llega a $326.221,74.
Pensión para madres de siete o más hijos: se equipara a la jubilación mínima, fijada en $320.277,17; con el refuerzo, el monto final es de $390.277,17. Este grupo también accede a la Tarjeta Alimentar en caso de tener hijos menores de 18 años o con discapacidad.
Cuándo se cobra la Pensión por Discapacidad de ANSES
El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 9
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10
DNI terminados en 6 y 7: jueves 11
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12
Tanto el bono extraordinario como el haber mensual se acreditan en la misma fecha.