ANSES: confirman un aumento en las pensiones por discapacidad y la fecha de cobro

ANSES dio detalles del aumento en la Pensión por Discapacidad desde el mes de septiembre. Cómo saber cuándo se cobra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó a partir de septiembre una actualización en las Pensiones No Contributivas (PNC), que incluye un bono adicional de $70.000 sumado a los haberes habituales. En este caso la Pensión por Discapacidad tendrá una suba para todos los que vayan a cobrarla durante septiembre.

Este aumento se da luego de la confirmación del incremento también para las jubilaciones y para todos los beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se estableció en el orden del 1,9% según la inflación de julio. Para determinar futuros aumentos se esperará al dato del IPC de agosto, que lo difundirá el Indec en las próximas semanas.

¿Quiénes acceden a la Pensión por Discapacidad de ANSES? Este beneficio corresponde a las personas que presentan una discapacidad laboral igual o superior al 66 %, que no perciben otros ingresos y que carecen de familiares obligados legalmente a brindarles manutención.

Montos vigentes en septiembre de 2025

Haber base: $224.194,02, equivalente al 70 % de la jubilación mínima.

Con el bono: el ingreso mensual total asciende a $294.194,02.