Atención madres: el nuevo monto de Anses en septiembre para AUH y Tarjeta Alimentar
Con el aumento del 1,90%, Anses actualizó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias y cuándo se paga.
Con la llegada de un nuevo mes y en medio de un contexto económico cambiante, los beneficiarios de distintas asignaciones se preguntan cuál será el monto total que recibirán en septiembre. En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un ajuste del 1,90%, en línea con la inflación registrada.
Este incremento se aplica bajo el mecanismo establecido por la Ley de Movilidad, que determina que las prestaciones de Anses se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec dos meses antes. En este caso, el 1,90% corresponde a la inflación de julio.
Así, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto levemente superior al de agosto. El valor por hijo, tras la retención del 20% que realiza Anses, será de $92.065,27. Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $299.795,20.
Además de este beneficio, quienes reciben AUH por hijos menores de 17 años, embarazadas a partir del tercer mes, AUH por discapacidad y titulares de la Pensión No Contributiva para madre de siete hijos, acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar. Este complemento busca garantizar el acceso a la canasta básica en los hogares más vulnerables. A diferencia de la AUH, no se actualiza por movilidad y mantiene los siguientes valores:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para familias con dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
Calendario de pagos de Anses
Finalmente, ya se puede conocer el calendario de pagos de Anses para el mes de septiembre. Las madres beneficiarias de AUH recibirán tanto este beneficio como la Tarjeta Alimentar de forma automática, según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre