Atención madres: el nuevo monto de Anses en septiembre para AUH y Tarjeta Alimentar

Con el aumento del 1,90%, Anses actualizó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias y cuándo se paga.

Madres beneficiarias de AUH reciben el monto actualizado junto con la Tarjeta Alimentar, según la terminación del DNI. Foto: Shutterstock

Con la llegada de un nuevo mes y en medio de un contexto económico cambiante, los beneficiarios de distintas asignaciones se preguntan cuál será el monto total que recibirán en septiembre. En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un ajuste del 1,90%, en línea con la inflación registrada.

Este incremento se aplica bajo el mecanismo establecido por la Ley de Movilidad, que determina que las prestaciones de Anses se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec dos meses antes. En este caso, el 1,90% corresponde a la inflación de julio.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses Con el aumento del 1,90%, las familias pueden cobrar más de $270.000 en septiembre entre AUH y Tarjeta Alimentar. Anses

Así, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto levemente superior al de agosto. El valor por hijo, tras la retención del 20% que realiza Anses, será de $92.065,27. Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $299.795,20.

Además de este beneficio, quienes reciben AUH por hijos menores de 17 años, embarazadas a partir del tercer mes, AUH por discapacidad y titulares de la Pensión No Contributiva para madre de siete hijos, acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar. Este complemento busca garantizar el acceso a la canasta básica en los hogares más vulnerables. A diferencia de la AUH, no se actualiza por movilidad y mantiene los siguientes valores: