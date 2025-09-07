Calendario de pagos Anses: quiénes cobran desde el lunes y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) se prepara este lunes 8 para iniciar el calendario de pagos del mes de septiembre. A partir de la confirmación de la inflación del Indec correspondiente a julio, se supo que el aumento que recibirán jubilados , pensionados y beneficiarios de asignaciones será de 1,9%.

Además de este ajuste, los jubilados que perciben haberes mínimos recibirán el bono de $70.000, que continúa congelado. En este sentido, estos beneficiarios cobrarán un total de $390.277,17, conformado por $320.277,17 de haber mínimo más el refuerzo. Por otro lado, quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán una parte proporcional del bono hasta alcanzar el máximo.

Como todos los meses, el organismo previsional organiza el cronograma según la prestación y la terminación del DNI. Del 8 al 19 de septiembre, recibirán sus haberes los jubilados y pensionados con la mínima , Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, comenzando el primer día con aquellos DNI finalizados en 0.

Del 10 al 23 de septiembre, Anses continuará con el pago de asignaciones como Embarazo, Prenatal y Maternidad. Finalmente, del 22 al 30 de septiembre, será el turno de jubilados y pensionados que superen el haber mínimo.

Es importante que los beneficiarios consulten su fecha exacta de cobro a través de Mi Anses o en la web oficial del organismo, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, se recomienda verificar si corresponde el cobro del bono adicional, ya que su aplicación depende del monto del haber mensual.