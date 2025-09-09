Tarjeta Alimentar: el trámite clave de Anses para no perder el beneficio

Desde Anses remarcaron que se deben tener todos los datos actualizados para no perder el ingreso por la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025.

Anses y la información clave de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que es fundamental que los titulares de la Tarjeta Alimentar mantengan sus datos personales al día para evitar la suspensión del beneficio. Aunque el depósito se realiza de manera automática junto con el pago principal, la falta de actualización en la información puede generar inconvenientes en la acreditación.

Tener todos los datos actualizados puede ahorrarte un disgusto si sos actualmente beneficiario de la Tarjeta Alimentar. Desde Anses manifestaron que todos los ciudadanos que la reciban deben cumplir este requisito de forma obligatoria y así no se dará de baja, sino que se seguirá renovando mes a mes.

Tener la información al día es importante para que se garanticen los depósitos en tiempo y forma acreditándose el día en el que deben ser acreditados; también para evitar la suspensión temporal de Anses y para asegurar que toda la familia siga siendo alcanzada por el programa nacional.

Cómo actualizar los datos de la Tarjeta Alimentar en Anses El trámite puede realizarse de forma online a través de Mi Anses:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisar la sección “Información Personal” → “Domicilio y datos de contacto”.

Si hay información incorrecta, modificarla desde la aplicación o iniciar una Atención Virtual, adjuntando la documentación que respalde los cambios.