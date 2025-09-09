Calendario de pagos Anses: quiénes cobran hoy 9 de septiembre

La Anses avanza hoy, martes 9 de septiembre, con el calendario de pagos de este mes, que se organiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada perciben sus haberes los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con DNI finalizados en 1. También cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a los documentos terminados en 2 y 3.

Además, continúa vigente el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre sin distinción de terminación de DNI.

La jubilación mínima de septiembre asciende a $390.277,18 gracias al bono extraordinario de $70.000.

Este mes, las prestaciones llegan con un aumento del 1,9% sobre los haberes, lo que llevó la jubilación mínima a $320.277,18, aunque gracias al bono extraordinario de $70.000 los beneficiarios reciben un total de $390.277,18. La jubilación máxima, en tanto, se ubica en $2.155.162,17.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso quedó en $256.221,74, que con el bono se eleva a $326.221,74. Por su parte, las PNC se fijaron en $224.194,02, alcanzando $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses sigue adelante con el cronograma de septiembre, garantizando que jubilados, pensionados y beneficiarios reciban sus haberes de acuerdo al orden establecido.