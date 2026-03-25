Presenta:

Policiales

|

Camión

Volcó un camión en pleno Acceso Sur: cortes y demoras

El hecho se produjo en Acceso Sur, a la altura del carril Rodríguez Peña. Hay importantes demoras para circular.

MDZ Policiales

Camión volcado en el Acceso Sur

Camión volcado en el Acceso Sur

Ministerio de Seguridad

Este miércoles pasadas las 8:30 horas un camión volcó en Acceso Sur, a altura del rulo con el carril Rodríguez Peña. El hecho provocó que haya importantes demoras para circular, por eso piden precaución y recomiendan utilizar vías alternativas.

El camión, por razones que se desconocen, perdió el control mientras circulaba de sur a norte, metros antes del rulo con el carril Rodríguez Peña, y por eso terminó volcando. Actualmente hay mucha presencia policial y de tránsito en el lugar.

Camión vuelco acceso sur

El conductor del vehículo sufrió heridas leves. Se recomienda evitar circular por la zona y utilizar caminos alternativos.

Archivado en

Notas Relacionadas