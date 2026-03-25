Volcó un camión en pleno Acceso Sur: cortes y demoras

El hecho se produjo en Acceso Sur, a la altura del carril Rodríguez Peña. Hay importantes demoras para circular.

Este miércoles pasadas las 8:30 horas un camión volcó en Acceso Sur, a altura del rulo con el carril Rodríguez Peña. El hecho provocó que haya importantes demoras para circular, por eso piden precaución y recomiendan utilizar vías alternativas.

El camión, por razones que se desconocen, perdió el control mientras circulaba de sur a norte, metros antes del rulo con el carril Rodríguez Peña, y por eso terminó volcando. Actualmente hay mucha presencia policial y de tránsito en el lugar.