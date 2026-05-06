Murió la agente de tránsito que había sido atropellada por un camión en Guaymallén

La agente de tránsito Nadia Evelyn Camus, de 35 años, falleció este miércoles. Estaba internada desde el 27 de abril.

Un accidente de tránsito se produjo el lunes 27 de abril, cuando un camión colisionó contra un móvil de Tránsito Municipal que se encontraba trabajando en un siniestro previo. Dentro del vehículo se encontraba Nadia Evelyn Camus, de 35 años, quien falleció este miércoles.

En la mañana de este miércoles, antes de las 9:00 horas, se produjo el fallecimiento de Camus Nadya Evelyn (35) personal de Tránsito Municipal de Guaymallén, quien permanecía internada en estado crítico tras haber resultado gravemente herida en el siniestro vial del Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall, Guaymallén.

El siniestro ocurrió cuando un camión Iveco 380 colisionó los conos de señalización, impactando posteriormente contra la movilidad de tránsito municipal, dos inspectores de tránsito y un ciudadano que participaba del procedimiento.

accidente guaymallén El siniestro se produjo en el Acceso Sur, frente a La Barraca. Prensa Ministerio de Seguridad

El rodado detuvo su marcha a aproximadamente 2 kilómetros del lugar del hecho. El conductor explicó que vio los conos de señalización, pero no al personal de tránsito, indicando que no logró frenar a tiempo.