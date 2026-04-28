Desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó al banco para probar que estaba muerta

Un hombre al este de India desenterró el cadáver de su hermana y la trasladó hasta una sucursal bancaria con el fin de retirar los ahorros que habían quedado en su cuenta luego de que el banco se negara a darle acceso a los fondos.

El hombre pertenece a la comunidad tribal del estado de Odisha, y su hermana falleció hace dos meses.

"He ido varias veces al banco y la gente de allí me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre . Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte", declaró a los medios Jeetu Munda.

Luego de que personal del banco le exigiera el acta de defunción de su hermana para poder proceder con los caminos legales correspondientes para el retiro del efectivo, Munda decidió exhumar el cuerpo de su pariente directo.

Imágenes sensibles: un hombre cargó el cadáver de su hermana hasta el banco

India Hombre Cadaver Hermana X: @AlertaNews24

Ante la negativa de los empleados de la sucursal, el hombre (que, de acuerdo con la entidad, se encontraba en estado de ebriedad) decidió exhumar los restos y trasladarlos hasta el banco como prueba del fallecimiento.

Desde Indian Overseas Bank negaron cualquier responsabilidad en lo ocurrido. "La intención del banco fue proteger los intereses de los fondos de la mujer tribal pobre en la cuenta. No existe ningún caso de acoso", declararon en un comunicado. Además, desmintieron haber solicitado la presencia física del cuerpo y atribuyeron el episodio a un malentendido sobre los requisitos formales.

Cuando el hombre llegó con el cadáver, los empleados dieron aviso a la policía, que intervino en la situación. "La policía lo convenció del asunto y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado", explicó el inspector jefe Kiran Prasad Sahu.

Tras la intervención policial, Munda volvió a enterrar a su hermana y ahora recibe asistencia para completar los trámites necesarios ya que es analfabeto. Según se informó, la mujer tenía en su cuenta unas 19.300 rupias, equivalentes a cerca de 200 dólares.