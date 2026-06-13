Tráfico de drogas y homicidio: quién era el "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Comando Sur de Estados Unidos, en conjunto con autoridades venezolanas, eliminó en un operativo a Héctor Rusthenford Guerrero Flores , más conocido como "Niño" Guerrero , líder de la organización criminal Tren de Aragua .

Las fuerzas estadounidenses llevaron adelante una acción que Trump describió como un “ataque rápido y letal” . Por su parte, el Ministerio de Comunicación e Información de Caracas confirmó que durante el despliegue se desarticularon estructuras de delincuencia organizada que operaban en una zona identificada como corredor de actividades ilícitas en el sureste venezolano.

El nombre de “Niño Guerrero” figuraba entre los más buscados de la región . En diciembre había sido acusado en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por asociación delictiva para cometer crimen organizado y otros delitos , entre ellos apoyo a terroristas, extorsión y narcotráfico.

Nacido y criado en Maracay, estado de Aragua , comenzó su trayectoria criminal en el año 2000. Cinco años más tarde fue acusado de disparar contra un policía y en 2010 ingresó por primera vez a prisión.

La Justicia lo declaró culpable por tráfico de drogas, robo y homicidio . Como consecuencia fue enviado a la cárcel de Tocorón, un establecimiento penitenciario que luego se transformó en un punto central para el desarrollo del Tren de Aragua.

Dos años después logró escapar, aunque en 2013 fue recapturado y trasladado nuevamente a la misma prisión. En esa oportunidad también fue acusado por ocultamiento de armas de guerra y usurpación de identidad. En 2018 recibió una condena de 17 años de prisión. Sin embargo, volvió a fugarse antes de cumplir un tercio de la pena.

Así fue su liderazgo en el Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió dentro de la cárcel de Tocorón y, de acuerdo con la información difundida, tuvo como fundadores a Héctor Guerrero Flores, Larry Changa y Johan Petrica. Bajo el liderazgo de “Niño Guerrero”, la organización extendió sus operaciones desde Venezuela hacia Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá.

Durante años, el grupo consolidó poder dentro del penal. Con recursos obtenidos de actividades criminales se instalaron restaurantes, una discoteca, casino, piscina, juegos infantiles, bares, zoológico y cajeros automáticos.

El 20 de septiembre de 2023, más de 11.000 agentes participaron de un operativo ordenado por las autoridades venezolanas para recuperar el control de Tocorón. Aunque entonces se anunció el desmantelamiento de la organización, Guerrero Flores logró escapar y permaneció prófugo hasta su muerte. Se presume que tenía entre 40 y 43 años.