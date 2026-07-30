España en crisis: la llegada masiva de migrantes desde Marruecos tensa la política migratoria de Sánchez

Una oleada de migrantes llegó de manera masiva a Ceuta, el pequeño enclave español situado en el norte de África, desde el vecino Marruecos. El fenómeno obligó a las autoridades locales a reclamar ayuda al gobierno central en Madrid para recuperar el control de la frontera.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran multitudes —en su mayoría de nacionalidad marroquí— avanzando por los rompeolas de una playa próxima a un paso fronterizo hasta desembocar en las rutas locales. Predominan los hombres jóvenes, aunque también se ven familias con mujeres y niños.

Ceuta y Melilla —el otro enclave español, unos 400 kilómetros más al sur— se ubican sobre la costa mediterránea, en el extremo norte de África, y constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano.

Bajo soberanía española desde 1580, Ceuta tiene una población diversa, con cristianos y musulmanes y residentes españoles y marroquíes que conviven en relativa armonía. Marruecos, sin embargo, no reconoce a ambas ciudades como españolas y las considera territorios ocupados.

Con cerca de 85.000 habitantes, Ceuta ha sido escenario de sucesivas crisis entre España y Marruecos. Cada día, miles de trabajadores cruzan desde el lado marroquí en busca de empleo. En mayo de 2021, Rabat relajó sus controles fronterizos y permitió el ingreso de unas 8.000 personas en apenas dos días, un gesto interpretado como represalia luego de que España ofreciera atención médica a un líder independentista del Sáhara Occidental.

La tensión cedió y la frontera se normalizó al año siguiente, cuando el presidente del gobierno español giró la histórica posición de su país sobre el Sáhara Occidental y se reunió con el rey Mohammed VI.

La puerta de entrada a Europa y las rutas a nado

España se consolidó como uno de los principales accesos a Europa para migrantes que buscan mejores oportunidades o huyen de la violencia. En ese mapa, Ceuta y Melilla funcionan como destinos clave para quienes intentan entrar desde Marruecos y otras zonas de África.

Ambos enclaves están fuertemente fortificados: muchos de los que logran llegar son devueltos de inmediato, mientras que otros quedan alojados en centros de migrantes donde pueden pedir asilo. Para alcanzar Ceuta, es habitual que naden unos 5 kilómetros desde la localidad marroquí de Castillejos, o que crucen desde Belyounech, donde la distancia es menor.

Aun así, las llegadas por Ceuta y Melilla son muy inferiores a las que se registran por los aeropuertos españoles o a través de las islas Canarias y Baleares. La población migrante en España creció con fuerza en las últimas décadas: de sus 50 millones de habitantes, cerca de 10 millones nacieron en el exterior, en su mayoría en Colombia, Venezuela y Marruecos, y cumplen un papel central en la economía, sobre todo en la agricultura, el turismo y los servicios.