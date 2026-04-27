India soporta una tremenda ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió este lunes una segunda alerta por una intensa ola de calor en menos de una semana con temperaturas que rozan los 47 grados, especialmente en el centro del país.

El IMD advirtió de "condiciones de ola de calor severa", en especial en el estado centro-occidental de Maharashtra, donde la ciudad de Akola registró este lunes " una temperatura abrasadora de 46,9 grados , una de las más altas jamás registradas".

Ante esta situación, el organismo ha instado a la población a extremar las precauciones, recomendando mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y holgada, y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Según el último informe del IMD de India , los termómetros se han situado en "un rango de entre 40 y 45 grados" en gran parte del centro y el norte del país.

Esta ola de calor se inició el pasado 18 de abril en el estado norteño de Haryana y ya afecta a la capital, Nueva Delhi, hacia donde se ha desplazado progresivamente.

Esta trayectoria ha puesto en alerta a las autoridades de la capital y de los estados vecinos, que prevén que el ambiente sofocante en la región de Nueva Delhi y sus alrededores se mantenga de forma persistente al menos hasta el martes.

Las elecciones en India se dieron bajo una severa ola de calor. Foto: Efe. India ha lanzado campañas de prevención por sus severas olas de calor. Foto: Efe.

El país más caluroso del mundo

La India se ha convertido esta semana en el país más caluroso del mundo, donde 95 de las 100 ciudades con temperaturas más extremas del mundo se encuentran actualmente en el país asiático, según los datos de la plataforma india de monitoreo AQI.

India ha experimentado en los últimos años veranos cada vez más intensos y prolongados, con olas de calor que han provocado graves problemas de salud pública y un significativo aumento de la mortalidad.

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) reportó 3.812 fallecimientos entre 2015 y 2022, mientras que la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB) contabilizó 8.171 en el mismo periodo, y el IMD calculó 3.436. Efe