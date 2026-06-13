Quién era Adrián, el argentino que murió en un incendio en Mallorca por ayudar a sus vecinos

Adrián, de 58 años, falleció en las escaleras del noveno piso del edificio incendiado en Magaluf. El fuego se originó por un cortocircuito en una heladera, dejó dos muertos y varios heridos, y obligó a evacuar a 44 vecinos.

Las imágenes que trascendieron del incendio en el edificio de Mallorca.

Adrián, un argentino de 58 años que trabajaba como guardavidas en Mallorca, falleció de manera trágica durante la madrugada del jueves cuando un incendio arrasó parte del edificio donde vivía en Magaluf, una localidad costera del municipio de Calvià en España. El hombre murió mientras intentaba ayudar a otros vecinos a evacuar el edificio.

El fuego ocurrió a las 5:23 en una vivienda ubicada en la tercera planta de un complejo residencial en Magaluf, Calvià, Mallorca. El incendio se propagó rápidamente hacia los pisos superiores debido a la acumulación de humo.

¿Quién era Adrián, el argentino que murió en Mallorca? Según la información trascendida, Adrián trabajaba como socorrista (guardavidas) en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa, un hotel de cuatro estrellas ubicado sobre el paseo marítimo de Magaluf, frente a las playas del Mediterráneo. De manera ocasional, también se desempeñaba como masajista.

El Hotel Flamboyan Caribe donde trabajaba el argentino El hotel donde trabajaba el argentino que murió en un incendio en Mallorca. Flamboyan Caribe Hotel & Spa Adrián había trabajado en el sector turístico de Mallorca desde hacía varios años. Se había establecido en la isla como residente y trabajador estable.

Una compañera de trabajo lo recordó con afecto, destacando sus cualidades personales: "También bailaba, era un muy buen compañero", le contó a Clarín. Sus colegas lo consideraban una persona apreciada en el ambiente laboral.