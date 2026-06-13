Quién era Adrián, el argentino que murió en un incendio en Mallorca por ayudar a sus vecinos
Adrián, de 58 años, falleció en las escaleras del noveno piso del edificio incendiado en Magaluf. El fuego se originó por un cortocircuito en una heladera, dejó dos muertos y varios heridos, y obligó a evacuar a 44 vecinos.
Adrián, un argentino de 58 años que trabajaba como guardavidas en Mallorca, falleció de manera trágica durante la madrugada del jueves cuando un incendio arrasó parte del edificio donde vivía en Magaluf, una localidad costera del municipio de Calvià en España. El hombre murió mientras intentaba ayudar a otros vecinos a evacuar el edificio.
El fuego ocurrió a las 5:23 en una vivienda ubicada en la tercera planta de un complejo residencial en Magaluf, Calvià, Mallorca. El incendio se propagó rápidamente hacia los pisos superiores debido a la acumulación de humo.
¿Quién era Adrián, el argentino que murió en Mallorca?
Según la información trascendida, Adrián trabajaba como socorrista (guardavidas) en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa, un hotel de cuatro estrellas ubicado sobre el paseo marítimo de Magaluf, frente a las playas del Mediterráneo. De manera ocasional, también se desempeñaba como masajista.
Adrián había trabajado en el sector turístico de Mallorca desde hacía varios años. Se había establecido en la isla como residente y trabajador estable.
Una compañera de trabajo lo recordó con afecto, destacando sus cualidades personales: "También bailaba, era un muy buen compañero", le contó a Clarín. Sus colegas lo consideraban una persona apreciada en el ambiente laboral.
Mientras avanzan las pericias, la hermana de Adrián llegó el sábado a Mallorca para acompañar los trámites posteriores al fallecimiento. Según confirmó el Consulado argentino en Palma de Mallorca, la Guardia Civil estaba a la espera de realizar las pruebas de ADN correspondientes para confirmar las identidades de las víctimas.
¿Cómo murió Adrián?
Adrián murió en las escaleras del noveno piso mientras intentaba ayudar a otros vecinos a evacuar el edificio. Su gesto de solidaridad durante la emergencia le costó la vida, convirtiéndolo en una de las dos víctimas fatales del incendio.
¿Cuántas víctimas fatales hubo?
En total hubo dos muertos. Además de Adrián, murió una mujer. Las víctimas fatales se encontraban en departamentos distintos. También hubo varios heridos en el incendio.
Por otro lado, el incendio obligó a evacuar 22 unidades que estaban ocupadas al momento del siniestro. En total, 44 vecinos del edificio se vieron afectados por las consecuencias del fuego.
¿Cuál fue la causa del incendio?
Según las primeras hipótesis, las llamas se habrían originado por un cortocircuito en una heladera. Los residentes intentaron apagar el fuego sin éxito, pero el incendio se propagó rápidamente hacia los pisos superiores del edificio.