Seis personas sufrieron intoxicación por monóxido en Parque Chacabuco: cuatro son menores

Seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, resultaron con intoxicación por monóxido de carbono en un departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio se registró durante la madrugada en un edificio ubicado sobre la calle Dávila al 900, entre Primera Junta y Coronel Casimiro Recuero. Según informaron fuentes policiales y de emergencias, un llamado de auxilio alertó a personal de Bomberos de la Ciudad, que acudió rápidamente al lugar.

Al ingresar al departamento situado en el noveno piso, los efectivos encontraron a dos adultos y cuatro menores con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, entre ellos mareos y vómitos.

El SAME desplegó un operativo con varios móviles y brindó asistencia inmediata antes de derivar a las víctimas a los hospitales Grierson, Piñero, Durand y Penna.

Entre los afectados había niños de corta edad, incluidos menores de 2 y 3 años. Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los pacientes.

Tras el rescate, los bomberos realizaron tareas de ventilación en la vivienda y cortaron el suministro de gas de manera preventiva. Además, técnicos de Metrogas continúan trabajando en el edificio para determinar qué artefacto habría provocado una mala combustión y originado la acumulación del gas tóxico.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener una correcta ventilación en los ambientes y controlar periódicamente estufas, calefones y otros artefactos a gas para prevenir este tipo de intoxicaciones, especialmente durante las bajas temperaturas.