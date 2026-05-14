Seis personas sufrieron intoxicación por monóxido en Parque Chacabuco: cuatro son menores
Seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, resultaron con intoxicación por monóxido de carbono en un departamento de Parque Chacabuco.
Seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, resultaron con intoxicación por monóxido de carbono en un departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
El episodio se registró durante la madrugada en un edificio ubicado sobre la calle Dávila al 900, entre Primera Junta y Coronel Casimiro Recuero. Según informaron fuentes policiales y de emergencias, un llamado de auxilio alertó a personal de Bomberos de la Ciudad, que acudió rápidamente al lugar.
Al ingresar al departamento situado en el noveno piso, los efectivos encontraron a dos adultos y cuatro menores con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, entre ellos mareos y vómitos.
El SAME desplegó un operativo con varios móviles y brindó asistencia inmediata antes de derivar a las víctimas a los hospitales Grierson, Piñero, Durand y Penna.
Cuatro niños afectados por la intoxicación
Entre los afectados había niños de corta edad, incluidos menores de 2 y 3 años. Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los pacientes.
Tras el rescate, los bomberos realizaron tareas de ventilación en la vivienda y cortaron el suministro de gas de manera preventiva. Además, técnicos de Metrogas continúan trabajando en el edificio para determinar qué artefacto habría provocado una mala combustión y originado la acumulación del gas tóxico.
Las autoridades recordaron la importancia de mantener una correcta ventilación en los ambientes y controlar periódicamente estufas, calefones y otros artefactos a gas para prevenir este tipo de intoxicaciones, especialmente durante las bajas temperaturas.