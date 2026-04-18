Cuatro detenidos en Parque Chacabuco: aprovechaban el corte de los semáforos para robar
El operativo se realizó en Parque Chacabuco. Hubo cuatro detenidos y les secuestraron armas, celulares y billeteras de los robos en los cortes de semáforos.
Un operativo policial en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de un importante arsenal de armas blancas, además de numerosos objetos presuntamente robados. El procedimiento se llevó a cabo en la zona de avenida Riestra al 1800, tras reiteradas denuncias de vecinos.
Según informaron fuentes policiales, los sospechosos aprovechaban los cortes de semáforos para abordar a automovilistas y cometer asaltos. De acuerdo a los testimonios, utilizaban cuchillos y otros elementos punzantes para intimidar a sus víctimas, lo que motivó la intervención del personal de la Comisaría Vecinal 7 B junto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Durante el despliegue, los efectivos identificaron a los ocupantes del lugar, liberaron el espacio público y realizaron tareas de limpieza. En ese contexto, hallaron una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas y un cortafierro, entre otros elementos que conformaban un llamativo arsenal.
Hallago en Parque Chacabuco
Pero el hallazgo no se limitó a las armas. También fueron incautados 30 teléfonos celulares, 22 billeteras, una tablet, un parlante, una balanza de precisión, un detector de billetes, 15 pastillas de ansiolíticos y documentación de interés para la causa, lo que refuerza la hipótesis de actividades delictivas en la zona.
Tras la intervención del Juzgado Criminal y Correccional N° 36, se dispuso la detención de los cuatro implicados y el secuestro de todos los elementos encontrados. La investigación continúa para determinar el origen de los objetos y la posible vinculación con otros hechos delictivos denunciados en el área.