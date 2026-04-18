Cuatro detenidos en Parque Chacabuco: aprovechaban el corte de los semáforos para robar

El operativo se realizó en Parque Chacabuco. Hubo cuatro detenidos y les secuestraron armas, celulares y billeteras de los robos en los cortes de semáforos.

Un operativo policial en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de un importante arsenal de armas blancas.

Un operativo policial en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de un importante arsenal de armas blancas, además de numerosos objetos presuntamente robados. El procedimiento se llevó a cabo en la zona de avenida Riestra al 1800, tras reiteradas denuncias de vecinos.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos aprovechaban los cortes de semáforos para abordar a automovilistas y cometer asaltos. De acuerdo a los testimonios, utilizaban cuchillos y otros elementos punzantes para intimidar a sus víctimas, lo que motivó la intervención del personal de la Comisaría Vecinal 7 B junto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Durante el despliegue, los efectivos identificaron a los ocupantes del lugar, liberaron el espacio público y realizaron tareas de limpieza. En ese contexto, hallaron una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas y un cortafierro, entre otros elementos que conformaban un llamativo arsenal.