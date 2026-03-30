Protesta frente a la casa de Manuel Adorni y fuerte operativo policial en Caballito

La Policía Federal y efectivos de la Ciudad desplegaron este lunes un operativo en el barrio porteño de Caballito , donde estudiantes y docentes comenzaron una protesta frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La movilización, impulsada por el centro de estudiantes de Filosofía y Letras y sectores docentes vinculados a la izquierda, se adelantó un día respecto de la convocatoria original y sumó tensión política en un conflicto que viene creciendo con el Gobierno.

Aunque la convocatoria formal estaba prevista para el martes 31 de marzo, los manifestantes decidieron anticipar la actividad y ocupar la esquina de Miró y Bonifacio desde este lunes.

Con sillas y bancos trasladados desde la facultad, los estudiantes montaron una “clase pública” en la calle, una modalidad habitual en el ámbito universitario para visibilizar reclamos.

Desde la organización confirmaron que las actividades continuarán en los próximos días, con el martes como jornada central de protesta.

El reclamo por el presupuesto universitario como eje

La protesta se inscribe en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. Bajo consignas como “En defensa de la universidad pública” y “Aplicación ya de la Ley de Financiamiento Universitario”, los organizadores buscan presionar al Ejecutivo.

El cronograma incluye exposiciones sobre temas como la situación presupuestaria, la macroeconomía, el extractivismo y la defensa de la Ley de Glaciares, además de referencias al aniversario del golpe de Estado.

La iniciativa suma un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario por la actualización de partidas, uno de los frentes más sensibles del ajuste.

El domicilio de Adorni, en el centro de la escena

La elección del lugar no fue casual. La protesta se realizó frente al domicilio del funcionario, en medio de cuestionamientos sobre la declaración patrimonial de ese inmueble.

El eje político de la protesta combina así el reclamo educativo con críticas personales al jefe de Gabinete, lo que elevó el nivel de confrontación.

El centro de estudiantes, conducido por el dirigente de izquierda Luca Bonfante, fue uno de los impulsores de la medida junto a gremios como AGD-UBA.

Fuerte despliegue policial y críticas de los organizadores

El operativo de seguridad incluyó presencia de la Policía Federal y de la Ciudad, con un despliegue que los organizadores consideraron excesivo.

Bonfante cuestionó la magnitud del operativo y aseguró que había una fuerte presencia de móviles en la zona. Según su visión, la respuesta estatal fue desproporcionada frente a una actividad de carácter pacífico.

El dirigente también señaló que la jornada del lunes funcionó como antesala de una protesta mayor, con foco en la defensa del financiamiento universitario.

Escala el conflicto entre universidades y Gobierno

La protesta frente al domicilio de un funcionario marca un cambio de tono en la estrategia del movimiento estudiantil, que empieza a trasladar el conflicto del ámbito institucional a la calle.

En ese contexto, la disputa por el presupuesto universitario se convierte en uno de los focos de mayor tensión política para el Gobierno, junto con otros frentes abiertos.

La continuidad de las actividades en los próximos días anticipa una escalada en el conflicto.