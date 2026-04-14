Alerta en Corrientes: estudiantes habrían planeado un ataque con armas en una escuela

Un padre descubrió mensajes donde alumnos detallaban cómo conseguir armas y ejecutar el ataque. Afortunadamente, lo detectaron a tiempo.

Se trata de un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 de la ciudad de Santo Tomé.

Un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 de la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, habría planeado un ataque a tiros contra alumnos y docentes del establecimiento. El supuesto plan fue desactivado tras la intervención de un padre que detectó mensajes de WhatsApp en los que los menores detallaban cómo podían conseguir armas de fuego.

El hombre decidió revisar el teléfono celular de su hijo y encontró diálogos en los que describían cómo se llevaría adelante el ataque.

Detrás del plan del ataque en la escuela Según informaron fuentes policiales al sitio web Urgente Santo Tomé, los alumnos ya tenían avanzada la logística para obtener el armamento.

En las conversaciones, los estudiantes identificaban específicamente a varios docentes de la institución como objetivos principales del tiroteo. También, mencionaban a algunos alumnos.

"El hecho existió y se efectuó la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen. Se pudo evitar a tiempo antes de que la tragedia se desatara", confirmó Roxana Salgueiro, directora de la Escuela Técnica N° 1.