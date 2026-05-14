La Justicia confirmó la libertad condicional para un represor de la última dictadura militar

En un fallo dictado este miércoles, la Justicia ratificó la libertad condicional de Eduardo Emilio Kalinec, conocido como “Doctor K” durante la última dictadura militar.

dEl caso de Eduardo Emilio Kalinec, represor de la última dictadura militar, más conocido como "Doctor K", escribió un nuevo capítulo donde Casación ratificó el beneficio de la libertad condicional. Por mayoría, el tribunal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella, quienes buscaban revertir su salida de prisión.

La resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal se centró en la validez del proceso que llevó a la liberación de Kalinec, quien fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

La decisión de la Sala y sus argumentos Los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos sostuvieron que el juez de ejecución cumplió con las directrices previas al realizar un análisis integral de la situación del condenado. Validaron la decisión de otorgar mayor peso a los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que destacaban la buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social, por sobre las objeciones del equipo interdisciplinario que señalaba su falta de arrepentimiento.

De esta manera, el fallo determinó que las impugnaciones de las víctimas y la fiscalía representaban una "discrepancia de opinión" y no una violación de la ley. Según la mayoría del tribunal, no se puede exigir al condenado requisitos adicionales para la libertad condicional que no estén explícitamente estatuidos en la ley, como el reconocimiento expreso de la gravedad de sus actos o el arrepentimiento.

Así las cosas, los magistrados de la Sala concluyeron que no lograron demostrar una "cuestión federal" suficiente o "arbitrariedad" en el fallo anterior, lo que cerró la puerta a una revisión profunda de la decisión en esta instancia.