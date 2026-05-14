Cayó desde un cuarto piso en Rosario: su pareja afirmó que el hombre estaba "alterado por consumo"

El impactante caso, ocurrido en un edificio del centro de Rosario, cobró relevancia nacional tras la viralización de un video que registró los angustiantes segundos previos a la caída. Su pareja rompió el silencio ante las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido dentro del departamento.

Según su testimonio, el sujeto se encontraba en un estado de alta alteración psicomotriz debido al consumo de drogas. “Estaba alterado por un problema de consumo de estupefacientes”, indicó.

Aunque inicialmente circuló la versión de una fuerte discusión previa, la mujer negó que se hubiera producido un enfrentamiento físico o una pelea que derivara en la caída. Hasta el momento, las autoridades coinciden en que no hay pruebas que sustenten dicha hipótesis.

Se espera que la mujer brinde una declaración ampliada en las próximas horas para aportar más detalles sobre el contexto previo al incidente.

Las imágenes del hecho

El video, captado por un vecino de la zona, muestra al hombre colgando del balcón del cuarto piso, intentando desesperadamente sujetarse de la estructura.

rosario balcon 2

Tras varios segundos, la persona cedió y terminó cayendo al vacío, impactando contra la vereda.

Cómo está el hombre después de la caída

Tras el incidente, el hombre fue hallado consciente y fue rápidamente trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Horas después del hecho, se informó que el sujeto permanece internado bajo observación con heridas de diversa consideración. Los vecinos que presenciaron la escena coincidieron en que la presencia fortuita del vehículo policial evitó un desenlace fatal, afirmando que "si no hubiera estado el auto, no estaría vivo".