Paso a Chile habilitado: la temperatura en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El cruce internacional está abierto las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este miércoles el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa buen tiempo en cordillera, con nubosidad en disminución durante la mañana. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 7°

Puente del Inca: - 11

Las Cuevas: - 12°

Las autoridades solicitan circular con precaución y corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a inicia viaje hacia el vecino país.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: