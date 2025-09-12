Un camión atropelló a varias personas en India: al menos ocho muertos y más de 20 heridos

El terrible episodio tuvo lugar en el festival de Ganesh en el distrito de Hassan, Karnataka. La secuencia fue captada por los testigos.

Un trágico episodio tuvo lugar en India, donde un camión que iba a toda velocidad atropelló a varias personas que celebraban la procesión del festival de Ganesh en el distrito de Hassan, Karnataka. Como consecuencia, al menos ocho personas murieron, mientras que más de 20 resultaron heridas.

El momento en el que el camión atropelló a las personas Un camión atropelló a varias personas en India

El hecho ocurrió este viernes, durante el último día de las celebraciones de Ganesh Chaturthi. En uno de los videos que se viralizó en redes sociales se observa el momento en el que camión de color blanco circulaba a toda velocidad cuando atropelló a varias personas.

Según trascendió, como consecuencia del siniestro, cuatro personas murieron en el acto tras quedar atrapadas bajo el vehículo, mientras que otras fallecieron posteriormente en el hospital.

“Estoy profundamente conmocionado al enterarme de un terrible accidente durante la procesión de inmersión de Ganapati en Mosalehosahalli, Hassan Taluk, donde varias personas perdieron la vida y más de 20 resultaron gravemente heridas. Es sumamente triste que los devotos perdieran la vida tras ser atropellados por un camión durante la procesión de Ganapati”, expresó el ministro principal de Karnataka, Siddaramaiah, a través de su cuenta de X.