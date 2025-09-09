Atropelló y mató a un ciclista, se bajó del auto para mover el cuerpo y escapó con una pasajera como rehén

Una aberrante secuencia tuvo lugar en la localidad bonaerense de José C. Paz , donde un chofer de la app de viajes DIDI atropelló y mató a un ciclista . Tras el hecho, el hombre se bajó del auto, movió el cuerpo de la víctima y se dio a la fuga. En las últimas horas, fue detenido.

El violento episodio ocurrió el lunes, cerca de las 15, en el cruce de las calles Arenales e Iglesias, en el barrio Villa Iglesia. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento en el que el ciclista de 34 años fue embestido desde atrás por un auto Ford Fiesta Gris. En el video se ve cómo el ciclista quedó debajo del auto. En un momento el conductor bajó del auto para mover el cuerpo del joven y luego se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

Ante lo ocurrido, los vecinos asistieron al ciclista y llamaron al 911. Minutos más tarde, personal de la Comisaría 1° de José C. Paz se hizo presente en el lugar del hecho y constataron que el hombre no tenía signos vitales. Horas más tarde, y tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento de cámaras del COM y el aporte de vecinos que registraron la patente, el acusado fue detenido por la Policía.

La investigación está a cargo de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín, quien caratuló la causa como homicidio culposo agravado.