Los escraches al motociclista que chocó, tiró una pared y mató una niña en Guaymallén: "Iba a toda velocidad"

Ariel Gustavo Suárez Casero permanecía este martes detenido por la trágica muerte de Melody Agüero Vallejos , ocurrida luego de que una moto impactó contra su casa de Guaymallén y se desplomó una pared que la aplastó y le quitó la vida. Mientras espera ser imputado, fue blanco de fuertes escraches en las redes sociales .

"Están mintiendo los noticieros de las redes sociales, en ningún momento hubo un auto que lo hizo chocar", dictó el inicio de un posteo en Facebook en alusión a las versiones iniciales de que el accidente había sido causado por otro vehículo. Esa versión fue brindada por el propio acusado, quien intentó justificarse ante las autoridades que trabajaron en la escena del accidente, aunque no resultó creíble.

La publicación continuó con apuntando contra el conductor de la moto, afirmando que se dirigía a comprar drogas o que estaba alcoholizado en el momento del siniestro. También denunció que luego de chocar, Suárez "descartó la droga", antes del arribo de la policía, y que la motocicleta involucrada en el siniestro no tenía los papeles en regla.

Sin embargo, ninguna de esas situaciones fueron reflejadas por los testigos en el expediente que lidera el fiscal de Tránsito Fernando Giunta , a cargo de la investigación por el accidente.

Por último, esa publicación, que incluyó una foto y hasta domicilio del sospechoso, lamentó la muerte de la pequeña Melody: "Hoy el barrio está de luto y con mucha tristeza", expresó la usuaria que hizo el descargo.

Otro posteo, publicado en la misma red social, lamentó profundamente el fallecimiento de la criatura: "Te vamos a extrañar, descansa en paz. Siempre vas a estar presente gordita. Tan solo 3 añitos tenías. Qué injusta es la vida". Y agregó: "Esto no queda así mi niña, te nos arrebataron en un segundo".

En otras imágenes y publicaciones que manifestaron el dolor tras la muerte de la menor, una de las personas allegadas a la familia se dirigió directamente a Suárez: "Te vi toda la tarde ´volteando´en el barrio, sos un gato, vos y la chabona que te acompañaba. No digas que te tocó un auto, mentira. Tu mente no descansará nunca por lo que te mandaste (sic)", dictó el furioso mensaje.

Cómo fue el accidente fatal

El accidente que desembocó en el fallecimiento de la niña de 3 años, Melody Agüero Vallejos, se registró pocos minutos después de las 15 de este lunes. Se describió que Suárez, quien viajaba junto a su novia por la calle Virgen de las Nieves, chocó de frente con la pared delantera de la casa donde vivía la víctima, en el barrio Lihué de Guaymallén.

El impacto causó el derrumbe de la pared, la que terminó aplastando a la niña mientras jugaba en el patio. Rápidamente, un grupo de vecinos la llevó junto a su madre al Hospital Notti, lugar donde la menor terminó perdiendo la vida a causa de las graves heridas sufridas.

Aunque el motociclista aseguró que el accidente fue culpa de un tercero, que lo habría sorprendido por calle Colón, esto fue contradicho por los vecinos y familiares de la menor presentes en el lugar del hecho, surgió del procedimiento policial.

Fuentes del caso indicaron que, tras el choque, los vecinos retuvieron y golpearon a Suárez hasta la llegada de la policía. Todo indica que el sujeto será imputado por el siniestro fatal durante la jornada del miércoles y las autoridades judiciales analizarán si pasa la cárcel.