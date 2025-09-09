Se puso nervioso y fue detenido en el subte: llevaba un pistola, una navaja, $1,8 millones y US$110
El hecho ocurrió en Retiro, donde ante la presencia policial en el andén del subte, el hombre se mostró nervioso, lo que llevó a la intervención de la Policía de la Ciudad.
Una insólita detención se produjo este martes en la línea C del Subte. Tras observar a un hombre en evidente estado de nerviosismo ante la presencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos decidieron revisarlo y descubrieron que llevaba una pistola con numeración suprimida, una navaja, una manopla, casi dos millones de pesos y cien dólares.
El hallazgo ocurrió en el marco de un operativo de seguridad que también se replicó en las líneas D, E, H y Premetro. Como resultado, fue detenido un hombre de 37 años en la estación Retiro de la línea C, quien llevaba una mochila negra con estos elementos en su interior. Al descender de la formación y notar la presencia de los oficiales, se mostró nervioso, lo que motivó su aprehensión.
Durante la inspección, la policía descubrió que dentro de la mochila llevaba una pistola Bersa Thunder calibre 22 con numeración limada, dos cargadores, un cuchillo y una manopla. Además, se incautaron dos celulares y dos billeteras, en las que encontraron un total de $1.876.000 y US$110 en efectivo.
Los antecedentes del hombre detenido en el subte
Tras la detención, las autoridades de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires corroboraron que el individuo ya contaba con antecedentes penales por "amenazas coactivas con arma de fuego y abuso de arma de fuego".
En el procedimiento intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8 y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo del doctor Alejandro Pelicoli.