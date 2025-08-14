Jorge Macri presentó a los nuevos 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad

A partir del Plan de Seguridad Integral implementado por el Gobierno de la Ciudad, se incorporaron mil efectivos policiales a las calles hasta fin de año. Encabezado por el jefe de Gobierno , Jorge Macri , esta mañana se concretó el egreso de los nuevos miembros de la Policía de la Ciudad .

Estos efectivos se suman a los 3.500 que ya reforzaron la presencia en la vía pública, en el marco de un plan que busca prevenir el delito y mantener el orden.

El egreso se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública, centro de formación y entrenamiento de la Policía de la Ciudad, ubicado en Parque Avellaneda.

Durante la ceremonia, el jefe de Gobierno declaró: “Incorporar personal con experiencia nos permite movernos rápido y liberar policías que estaban cumpliendo una tarea para la que no habían sido formados. Esos policías pueden volver a la calle para seguridad de los porteños”.

Junto a él estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta.

Qué funciones cumplirán los nuevos efectivos de la Policía

Tras su egreso, los nuevos agentes se unirán a la Dirección Autónoma de Alcaldías, para custodiar a los detenidos, mientras que los oficiales que cumplían esa función pasarán a patrullar la Ciudad.

Todos realizaron el curso NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), de un año de duración, que busca aprovechar su trayectoria previa en otras fuerzas de seguridad. Este programa contempla el ingreso de aproximadamente 2.500 nuevos efectivos para principios de 2027.

En 2024, egresaron 1.600 policías formados en este instituto, sumados a los 1.000 que salieron a patrullar tras dejar tareas administrativas. En julio, se sumaron otros 900.

Además de la incorporación de más efectivos, se reforzó la infraestructura con patrulleros, motos y cuatriciclos. También se instalaron nuevas cámaras de seguridad, 350 Puntos Seguros y se consolidó el Anillo Digital, con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos a Buenos Aires, lo que permitió reducir en un 40% el delito automotor.