Tras 13 allanamientos, la Policía de la Ciudad dio un golpe contundente contra el narcomenudeo

La Policía de la Ciudad realizó 13 allanamientos en cinco barrios porteños y detuvo a 14 personas, en el marco de tres investigaciones por narcomenudeo . En los procedimientos se secuestraron drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Los operativos se llevaron adelante en el Barrio 1.11.14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita, por orden de distintos juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Ocho de los imputados tenían antecedentes penales.

En siete procedimientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita fueron detenidas cuatro personas, en una causa iniciada en octubre de 2025. La investigación apuntó a una organización que utilizaba bares y comercios como fachada para el acopio y venta de cocaína.

En estos operativos, la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte secuestró 54,1 gramos de cocaína fraccionada, 20,9 gramos de marihuana, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, una caja con municiones, cuatro teléfonos celulares y 228.420 pesos en efectivo.

Según fuentes oficiales, los imputados (de 32, 35 y dos de 44 años) acumulaban 50 antecedentes por infracción a la Ley 23.737, robos simples y agravados, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas. Uno de ellos registraba 35 antecedentes, con elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas previas por robo.

Desmantelan un búnker en el Barrio 1-11-14

En una segunda causa, iniciada en agosto de 2025, se realizaron tres allanamientos en el Barrio 1-11-14, donde se detuvo a siete personas (cuatro hombres y tres mujeres de entre 21 y 38 años) y se desarticuló una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas con salida directa a la vía pública.

En el lugar se incautaron aproximadamente 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, 11,1 gramos de tusi distribuidos en nueve bolsas y marihuana fraccionada. También se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores, municiones calibre 9 y 40, dos balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones, celulares y dinero en efectivo.

Policía de la Ciudad antidrogas golpe al narcomenudeo 7

De los detenidos, cuatro sumaban 14 antecedentes en total. Dos de ellos concentraban las causas más relevantes, vinculadas a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Uno, de 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico en el marco de una causa por homicidio agravado.

Tres detenidas en Barracas

En una tercera investigación, se concretaron tres allanamientos en Barracas con el resultado de tres mujeres detenidas y el secuestro de 46 gramos de cocaína.

La causa apunta a un departamento donde funcionaba un punto de venta de drogas durante las 24 horas.

Intervención judicial

En los procedimientos realizados en Constitución y Barracas intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, con actuaciones delegadas en la UFEIDE, a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin. En tanto, las órdenes para los allanamientos en el Barrio 1-11-14 fueron emitidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, también con intervención de la UFEIDE.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, señaló que la Ciudad mantiene una estrategia orientada a combatir el narcomenudeo mediante investigaciones, presencia policial y el secuestro de drogas y dinero para desarticular las estructuras de comercialización.