Operativo para el partido entre Argentina- Venezuela: habrá subte hasta la medianoche

El subte D estará funcionando con horario extendido hasta la medianoche para permitir el regreso de los hinchas que vayan a ver el partido de la Selección Argentina ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026.

16.03hs Subtes a horario Línea D: HOY con horario extendido hasta las 00 h Te subís en Congreso de Tucumán y podés bajar en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio Trenes a horario Línea Roca Ramal Bosques vía Quilmes circula limitado entre Plaza… pic.twitter.com/RFRA2SNKYG

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, dispuso que el operativo para el partido contará con más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad y habrá derecho de admisión y control a deudores alimentarios .

Los oficiales estarán desplegados en las cercanías al estadio en los tres anillos de seguridad .

En ese marco, también se implementará el programa Tribuna Segura , en cuya base de datos figuran las personas que tienen derecho de admisión y por ende tienen vedado el ingreso a las canchas.

Tampoco podrán entrar quienes figuren en el registro judicial de la Ciudad como deudores alimentarios morosos, medida impulsada por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad.

La parcialidad visitante utilizará el acceso de la calle Padre Neuman para el ingreso al sector de la tribuna Centenario alta.

Los cortes en el tránsito en la zona comenzaron en la mañana y las puertas del estadio se abrieron a las 16.30, cuatro horas antes del comienzo del partido.