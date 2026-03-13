El dato que muestra cuando la mala relación con el jefe puede llevar a renunciar al trabajo

En Argentina , la percepción sobre los líderes en el ámbito laboral sigue siendo un tema central.

Según la nueva edición del estudio “Líderes o Jefes” realizado por Bumeran, la app especializada en empleo de Latinoamérica , el 49% de las personas trabajadoras en el país tiene una percepción negativa de su jefe: el 26% la califica como regular y el 23% como mala.

Este dato representa una mejora respecto a 2025, cuando el 52% tenía una opinión negativa.

Sin embargo, el 73% de los talentos consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su superior, apenas 4 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 50% señala que su jefe no les brinda el reconocimiento que merecen, el 48% menciona que no escucha sus necesidades y el 47% indica que no confía lo suficiente en su personal o en el resto del equipo.

En cuanto a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca la importancia de que escuche las necesidades de los miembros del equipo, el 60% menciona que contribuya al crecimiento personal y profesional, y el 57% señala que sea comunicativo.

Casi seis de cada diez talentos no consideran a su superior un líder. En Argentina, el 59% de los talentos no considera a su superior un/a líder, lo que representa un descenso de 5 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 64% compartía esta percepción.

A nivel regional, Argentina es el segundo país con el porcentaje más alto de talentos que creen esto, solo superado por Chile con el 65%. Le sigue Panamá con el 54%, Perú con el 53% y Ecuador con el 46%1.

El 81% de las personas trabajadoras en Argentina considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder. Sin embargo, es el país de la región donde menos personas creen tener esta capacidad: en Panamá y Ecuador el 94% cree poder ser líder, en Perú el 93% y en Chile el 90%. Además, esta tendencia se encuentra en descenso respecto a años anteriores: en 2025 el 83% de los talentos pensaba que podía ser líder y en 2024 el 89%.

El 84% manifiesta que le gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder, frente a un 16% que prefiere evitarlo.

Entre aquellos que desean liderar, el 65% lo haría para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos, otro 65% para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional, el 64% para contribuir al crecimiento y éxito de la organización y el 62% para asumir mayores responsabilidades y desafíos profesionales1.

La capacidad para inspirar y motivar es fundamental para ser un buen líder. El 80% de los profesionales en Recursos Humanos considera que esta es una característica esencial, mientras que el 79% opina que lo es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva y el 77% destaca la honestidad y transparencia en sus acciones y decisiones.

El 98% afirma que es importante para el funcionamiento de la organización que las personas en cargos jerárquicos sean buenos líderes, mientras que solo un 2% no lo cree necesario.

El 44% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el liderazgo en su organización es deficiente, 13 puntos porcentuales más que en 2025 cuando el 31% lo creía.

Por otro lado, el 24% de los especialistas considera que el liderazgo es regular, el 22% piensa que es bueno y el 10% excelente.

La tendencia negativa se repite en Panamá, con el 76%, Perú con el 58% y Chile con el 56%, mientras que en Ecuador el 74% tiene una percepción positiva de los líderes de su organización.

Los indicadores claves para identificar a un buen líder incluyen el clima de trabajo (74%), el aumento en la satisfacción y compromiso de los miembros del equipo (70%) y los resultados que obtienen los equipos (66%)1.

Cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 50% de los especialistas indica que si los problemas son persistentes explora alternativas como reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo.

El 44% crea un plan de desarrollo que aborde específicamente las áreas de mejora en sus habilidades de liderazgo, otro 44% habla con la persona destacando áreas de fortaleza y áreas que requieren desarrollo, el 39% evalúa las habilidades de liderazgo de la persona identificando áreas de mejora y comprensión de las razones detrás del problema, y el 35% aborda la situación proporcionando recursos como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching.

En respuesta a esto, el 66% de los profesionales en Recursos Humanos informa que no implementa estrategias para ayudar a las personas en posiciones jerárquicas a desarrollar el liderazgo.

De aquellos que sí implementan estrategias, el 50% establece sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso de los líderes en desarrollo, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de desarrollo según sea necesario, el 19% organiza talleres, seminarios y cursos específicos diseñados para fortalecer las habilidades de liderazgo y otro 19% ofrece programas de mentoring y coaching