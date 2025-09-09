Pidieron la domiciliaria para uno de los rugbiers mendocinos denunciados por abuso sexual en Chile

Casi una semana pasó desde que los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales fueron detenidos por pedido de la Justicia de Chile , a raíz de una denuncia radicada el año pasado por presunto abuso sexual a dos jóvenes hockistas del vecino país. Ahora, mientras aguardan que se defina el pedido de extradición, uno de ellos solicitó la detención domiciliaria .

Los exjugadores del Club Stade Français permanecían hasta este martes alojados en el Centro de Detención Judicial de Mendoza Unidad 32 , que funciona en los Tribunales federales de calle España de Ciudad de Mendoza, mientras sus respectivos abogados buscaban compulsar el expediente en Chile y así conocer con detalles la situación de los rugbiers en la investigación.

En ese contexto, la defensa de Morales, a cargo de Francisco Castro y Federica Mazzola , solicitó el arresto domiciliario ante la Justicia federal de Mendoza , que está a cargo de la situación de ambos deportistas. Los letrados argumentaron que su cliente tiene una hija a su cargo en Mendoza, por lo que existe una situación de arraigo.

En tanto, se les notificó el lunes a los defensores de Falaschi y Morales que tienen cinco días para presentar pruebas y demás elementos, previo a la audiencia que se va a desarrollar para definir el pedido de extradición hacia la república transandina.

La denuncia del caso que reveló MDZ sostiene que en agosto de 2024 Falaschi y Morales participaron de una salida a un boliche con compañeros y algunas jugadoras de hockey, mientras formaban parte del plantel del centenario club chileno, con el que disputaron la Primera Nacional TOP 10 .

En el contexto de fiesta y consumo de alcohol, dos de las deportistas se dirigieron en auto con los tres acusados hacia Vitacura e ingresaron a un departamento particular. Al parecer, surge de la presentación judicial, allí se produjo el abuso sexual, ya que las denunciantes aseguraron que no hubo consentimiento al momento del acto sexual.

PORTADA Enzo Falaschi Enzo Falaschi, el otro rugbier complicado por la causa de abuso sexual. Foto: gentileza rugbiers.cl

Pese a eso, desde el entorno de los rugbiers sostienen que las relaciones fueron consentidas, aunque ahora deberán demostrar esa situación ante la Justicia chilena.

Detenidos en Mendoza

A partir de los avances en la investigación y las pruebas que se fueron recolectando, los deportistas mendocinos fueron imputados junto a un compañero chileno en la causa. Así, el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago solicitó el pedido de captura internacional para Falaschi y Morales, que fue concretado por personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

De esa forma, Falaschi y Morales quedaron alojados en el U-32, aunque en los próximos días podrían pasar al Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, mientras se define el proceso de extradición al vecino país.