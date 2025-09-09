Accidente en Maipú: un motociclista murió al ser chocado por un auto sin frenos

El accidente que sufrió el motociclista, quien fue embestido por un Ford Taunus, ocurrió sobre la ruta 60, en Maipú.

El resultado del accidente vial que significó la muerte de un motociclista.

Un hombre de 43 años murió este martes al sufrir el choque de un auto sin frenos sobre la ruta 60, en Maipú. En el accidente, el motociclista cayó al asfalto a raíz de la colisión y perdió la vida.

El siniestro ocurrió cerca las 18.30, concretamente en el sector bajo el Puente de la Variante Palmira, a pocos metros del río Mendoza. La víctima circulaba hacia el oeste en su motocicleta Bajaj Rouser 200cc, cuando recibió el impacto de un Ford Taunus que viajaba en dirección al norte.

En la escena del choque, se advirtió que el auto no estaba en las mejores condiciones y quedó con mayores daños tras el accidente.

autro choque moto Imagen del auto que chocó al motociclista en Maipú.

Cómo fue el accidente Fuentes del caso indicaron que el automóvil sufrió una falla en los frenos que lo llevó a colisionar con un tacho de arena, para luego embestir al motociclista por el costado izquierdo y tirarlo al asfalto.