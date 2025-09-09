Accidente en Junín: se le cortó la cadena de la moto, chocó y sufrió un derrame cerebral

El lunes por la tarde, en Junín, un hombre de 32 años resultó gravemente herido tras chocar en motocicleta. Los detalles del accidente.

Un motociclista de 32 años protagonizó un accidente en el departamento Junín, al sufrir una caída y golpearse la cabeza, lo que le provocó un derrame cerebral. Fuentes policiales indicaron que el siniestro se originó por la rotura de la cadena del rodado.

El accidente tuvo lugar a las 19.30 de este lunes, en la calle Vignay, dentro del distrito La Colonia. Ahí, el motociclista, que circulaba en una motocicleta Gilera 200cc, fue víctima de un desperfecto del vehículo, cuando se cortó la cadena del mismo. Esto provocó que perdiera el control y acabara cayendo al asfalto.

Grave estado tras el accidente La caída significó un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Perrupato, por personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). En este hospital se informó que el impacto de la caída fue tal que le generó un derrame cerebral.