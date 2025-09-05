Nuevo escándalo en el rugby mendocino: detuvieron a dos jugadores denunciados por abuso sexual en Chile

Una denuncia de abuso sexual en Chile desató un nuevo escándalo en el rugby local: a casi un año de iniciada la investigación, la Justicia del vecino país solicitó la captura de dos jugadores mendocinos. Se trata de Enzo Falaschi y Matías Morales , quienes fueron detenidos el miércoles por la Policía Federal Argentina ( PFA ).

El hecho habría ocurrido mientras los dos rugbiers formaban parte del plantel del Club Stade Français de Chile , con el que disputaron la Primera Nacional TOP 10 . En ese contexto, dos jugadoras de hockey de un equipo de la república transandina denunciaron que fueron víctima de un abuso sexual con acceso carnal en un departamento de la comuna de Vitacura.

Los deportistas mendocinos fueron imputados junto a un compañero chileno, identificado como Lucas Fuentes. Debido a que el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago les dictó la prisión preventiva, se solicitó el pedido de captura internacional para Falaschi y Morales , que fue concretado por personal de la Brigada de Investigaciones de la PFA.

De esa manera, Falaschi y Morales quedaron alojados en el Centro de Detención Judicial Unidad 32 , ubicado en los Tribunales federales de calle España, y podrían pasar al Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo , mientras se define el proceso de extradición al vecino país.

En ese sentido, los abogados defensores Francisco Castro y Gemina y Anahí Venier , en representación de Morales y Falaschi , respectivamente, buscarán que sus clientes no queden detenidos en Chile y puedan afrontar la investigación judicial permaneciendo en Mendoza.

Fuentes allegadas al caso señalaron que los letrados detectaron ciertas irregularidades en el proceso, ya que no fueron notificados sobre su situación en el expediente hasta que fueron detenidos el miércoles en sus domicilios.

Qué dice la denuncia de abuso sexual

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ, la denuncia sostiene que en agosto de 2024 Falaschi, Morales y Fuentes participaron de una salida a un boliche con compañeros y algunas jugadoras de hockey.

En el contexto de fiesta y consumo de alcohol, dos de las deportistas se dirigieron en auto con los tres acusados hacia Vitacura e ingresaron a un departamento particular. Al parecer, surge de la presentación judicial, allí se produjo el abuso sexual, ya que las denunciantes aseguraron que no hubo consentimiento al momento del acto sexual.

Pese a eso, desde el entorno de los rugbiers sostienen que las relaciones fueron consentidas, aunque ahora deberán demostrar esa situación ante la Justicia chilena.

El polémico antecedente de Enzo Falaschi

A fines de 2016, Enzo Falaschi fue denunciado por abuso sexual luego de una fiesta en la que participaron jugadores del seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo (URC) en Chacras de Coria.

Junto a otros tres compañeros, Falaschi fue sindicado como el autor de las vejaciones que sufrió una joven. Los cuatro deportistas fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal.

Sin embargo, el relato de la chica se fue cayendo con el pasar de los meses y en mayo de 2018 los rugbiers terminaron siendo sobreseídos por el juez David Mangiafico.

Ahora, Falaschi nuevamente deberá enfrentar un proceso judicial por un delito similar, aunque ahora será la Justicia chilena la que defina su situación.