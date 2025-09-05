Se encuentra grave un peatón que fue atropellado mientras intentaba cruzar el Acceso Este
El peatón fue trasladado de urgencia al Hospital Central y se encuentra internado en terapia intensiva.
Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este jueves en el departamento de Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 20.50 en Acceso Este a la altura de Bernardo Houssay, cuando un peatón intentó cruzar la vía de norte a sur y fue embestido por un vehículo.
De acuerdo con la información policial, la persona fue atropellada por una Fiat Fiorino que circulaba en dirección al este. El impacto dejó al peatón con lesiones de consideración, por lo que debió ser asistido de urgencia en el lugar mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia.
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 44ª, Policía Vial y personal de Tránsito de Guaymallén, quienes ordenaron la circulación vehicular en medio de la emergencia.
Horas más tarde, desde el Hospital Central confirmaron que el peatón permanece en estado grave en terapia intensiva, luchando por su vida.