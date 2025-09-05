El cuarto hermano asesinado: un nuevo crimen sacudió a una familia en Mendoza

Entre 2015 y 2019, tres hermanos de la misma familia fueron víctimas de homicidios en Mendoza: Sebastián, Adolfo y Jonathan Montecino Chávez , terminaron ultimados en diferentes hechos en el oeste de Godoy Cruz . Este viernes, Leonardo Nazareno Montecino Chávez se transformó en el cuarto hermano en ser asesinado , luego de ser apuñalado en una riña en el barrio Campo Papa .

El sangriento episodio se registró alrededor de las 14 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre herido de arma blanca en medio de una pelea que se produjo en calle Darwin , pasando Punta Arenas, en el popular complejo del oeste godoicruceño.

Frente a eso, policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) se trasladaron hasta la escena y dieron con la víctima, quien presentaba una herida cortopunzante bajo el esternón . Pese a los esfuerzos del personal médico, sólo se pudo constatar el deceso de Montecino Chávez en la escena.

Por su parte, efectivos que iniciaron las averiguaciones correspondientes en el teatro del hecho hablaron con familiares de la víctima, pero no desearon aportar detalles sobre lo ocurrido, de acuerdo con fuentes policiales.

En tanto, se vivieron momentos de tensión porque la esposa del fallecido se tornó violenta contra funcionarios policiales, motivo por el cual terminó siendo aprehendida y trasladada a una dependencia de la zona, con claros signos de intoxicación por ingesta de alcohol.

En la causa tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lideró los trabajos de personal de Investigaciones y la Policía Científica en la escena.

Los crímenes de sus tres hermanos

Sebastián Emanuel Montecino Chávez fue el primero de los hermanos en ser asesinado. El hecho de sangre ocurrió el 16 de enero de 2015 en el barrio Campo Papa.

La víctima, que tenía 20 años, fue acribillada de nueve balazos en un contexto de conflictos vinculados al narcotráfico y disputas territoriales en la zona.

El segundo hecho de sangre que protagonizó la familia ocurrió el domingo 7 de abril en el barrio La Paz de Godoy Cruz. En esa oportunidad, la víctima fue Adolfo Montecino Chávez, de 18 años, a quien ultimaron de un puntazo en el pecho.

HERMANOS MONTECINO Sebastián, Adolfo y Jonathan, los tres hermanos asesinados entre 2015 y 2019. MDZ.

Por su parte, el tercer hermano que murió a raíz de la violencia en el oeste godoicruceño fue Jonathan Iván Montecino Chávez, quien tenía 32 años cuando el domingo 28 de febrero de 2021 recibió dos disparos de arma de fuego fatales en la intersección de calles Chapadmalal e Illia, también en el Campo Papa.

La investigación por ese hecho apuntó contra Brian Carlos Serrano, más conocido como el Colo, quien tenía problemas de vieja data con la familia de la víctima.

Este viernes, los Montecino Chávez sumaron un nuevo capítulo en su trágica historia, luego de que Leonardo Nazareno fue asesinado de una puñalada en la barriada donde residía.