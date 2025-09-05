Quién es el delincuente con múltiples antecedentes que fue atrapado por vecinos de Guaymallén

Alex Gabriel Balcedo Ramos tiene 24 años y tiempo atrás se hizo conocido por escapar de la Comisaría Décima de Maipú . El delincuente, que cuenta con un extenso historial delictivo, ahora fue atrapado la madrugada de este jueves por los vecinos del barrio Lihué , en Guaymallén , mientras robaba una motocicleta en la vía pública.

Más de dos años después de la fuga por la que tomó relevancia entre las autoridades policiales y judiciales, el sujeto volvió a ser detenido. Para esto fue clave el rápido accionar de los vecinos de la zona, quienes buscaron al delincuente cuando intentó darse a la fuga, lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegaron los efectivos de la policía.

Según fuentes policiales, Balcedo intentó robar, minutos antes de las 3, una motocicleta estacionada en la vía pública en el cruce de las calles Pedro Molina y Bolivia , en la citada barriada del distrito de Belgrano . En ese instante, el dueño del vehículo se dio cuenta de la situación desde el interior de su hogar y alertó tanto a la policía como a los residentes de la zona.

Estos últimos salieron rápido de sus casas para intervenir en la situación y lograron inmovilizar al malviviente, reteniéndolo hasta la llegada de las autoridades, que concretaron la aprehensión.

Al identificarlo, los uniformados advirtieron que se trataba de un viejo conocido: Alex Balcedo , quien contaba con un amplio prontuario y que había protagonizado una evasión de la citada dependencia maipucina. Por ese hecho, le figuraba un pedido de captura, aunque luego los efectivos constataron que la medida judicial se encontraba sin efecto.

Tras la detención, el sujeto fue alojado en la Comisaría Novena de Guaymallén, ubicada entre las calles Quintana y Libertad, a disposición de la Justicia.

Quién es el delincuente y como escapó en 2023

Balcedo fue capturado por la policía a mediados de 2023 por un robo de cubiertas en las calles maipucinas. Por este delito fue trasladado a la mencionada dependencia para ser imputado, pero antes huyó de la dependencia aprovechando un momento de distracción de los uniformados.

El sujeto, que en ese entonces tenía 22 años, escapó a pie y esposado. Al percatarse de la huida, los policiales realizaron a rastrillajes en la zona, pero no hubo resultados.

Balcedo volvió a caer meses después por esa fuga y con el paso del tiempo continuó protagonizando diferentes ilícitos.

Amplio prontuario

El malviviente cuenta con un extenso historial de aprehensiones y detenciones. Concretamente, cayó en 24 ocasiones en las garras policiales, inaugurando su prontuario en septiembre de 2019, cuando tenía 18 años:

En 19 de estos casos, Balcedo fue aprehendido por faltas menores dentro de la Ley 6722 .

. Dos ocasiones fue detenido por robos.

Otra oportunidad fue aprehendido al ser encontrado con drogas, es decir, por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

El historial de centros de detención por los que pasó el sujeto es amplia y tiene como principal punto a la Comisaría 29°, donde fue trasladado en diez oportunidades. A esa le sigue la Subcomisaría Tropero Sosa, en la que fue aprehendido 8 veces, y donde quedó alojado tras el intento de robo de este jueves.

Por su parte, en otras ocasiones el sujeto también tuvo pasos por las Comisarias Sexta, Novena, Décima, 25° y 57°. En tanto, en una ocasión quedó detenido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A).

De esta manera, el mapa de detenciones del delincuente, marcó presencia en Guaymallén, San Martín, Maipú y Ciudad de Mendoza.