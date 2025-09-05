Femicidio en Misiones: se fugó un hombre que habría asesinado a su expareja tras una discusión

El hecho ocurrió en la ciudad de San Vicente, Misiones. Ya se activó el dispositivo de colaboración con fuerzas de Brasil y Paraguay.

La Policía de Misiones reforzó sus operativos para localizar a Marcelo Da Rosa, un hombre de 53 años acusado de haber cometido femicidio este jueves contra su expareja, Marisa Cuña, en la ciudad de San Vicente.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía, tras una discusión que tuvo la pareja. Momentos más tarde, algunos familiares de la víctima ingresaron a la vivienda en la que residían y encontraron a Acuña sin vida, con heridas de arma de fuego.

La familia avisó de inmediato a las autoridades, quienes activaron la búsqueda de Da Rosa, ya que este se dio a la fuga en Toyota Corolla azul. El operativo, dispuesto por la Jefatura de Policía, es supervisado por los jefes de cada Comando Regional.

Qué se sabe del paradero del presunto femicida Los rastrillajes se replican en todas las unidades regionales de Misiones y ya se activó el dispositivo de colaboración con fuerzas de Brasil y Paraguay. No obstante, durante la noche del jueves se descartó una pista que lo ubicaba en la zona limítrofe a partir de un llamado anónimo.