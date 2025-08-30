"Misiones expone un resultado financiero equilibrado"

¿Cómo compensa la falta de remesas de la Nación?; máxime que Misiones está dando un alivio fiscal importante al empresario y al comerciante por las asimetrías fundamentalmente que tiene con los países vecinos…

- “Hoy las provincias están atravesando momentos complicados porque hemos tenido una caída en el recorte de las llamadas partidas discrecionales o remesas que envía la Nación a las provincias, pero que corresponde a obligaciones que tiene el Estado Nacional hacia cada uno de los habitantes de las provincias, hablo de programa de salud, de obras de infraestructura que son de responsabilidad del Estado Nacional, lo que era con el fondo compensador del transporte, entre otros.

“La provincia de Misiones tiene una filosofía de no tomar deuda, salvo que sea para alguna obra pública importante o puntual, como lo hemos hecho con algunos organismos multilaterales o con lo que fue el fondo fiduciario de infraestructura regional. Estamos próximos a tomar una deuda con Corporación Andina de Fomento para financiar la obra de la línea 132 San Isidro, una obra que tiene ya más de 10 años; el proyecto que iba a ser financiada por el Estado Nacional, después iba a ser financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y ante la falta respuesta del Estado Nacional y ante el hecho de que es una obra ya impostergable para el desarrollo económico del centro de la provincia, el Estado provincial tomó la decisión de hacerla y financiarla”.

- “No. Es una deuda en dólares a largo plazo, son créditos muy blandos y recomendables, pues además tiene el periodo de gracia y a tasas muy bajas. Es una obra que además se paga sola, porque la provincia se va a ahorrar el combustible de generadores”.

Mucho se habla de la aduana paralela que tiene Misiones…

- “Primero que no es una aduana, es un régimen de pago a cuenta, que lo que busca es que las empresas que están afuera de Misiones y que tienen que tributar ingresos brutos en la provincia de Misiones, lo hagan. Hay más de 3.000 proveedores que lo están haciendo. Se ha trabajado mucho con las cámaras empresarias y con la agencia tributaria sobre aquellas empresas que sí tenían saldos a favor con la agencia tributaria por estos regímenes de pago a cuenta, retenciones queden excluidos de alguno de los regímenes estas empresas que están afuera que tienen saldo a favor, se las excluye rápidamente para que no tengan perjuicio en términos fiscales. Esto le hemos comunicado a las cámaras empresarias días pasados y cayó muy bien. También se va a abrir a partir del mes de septiembre un registro para que todas las empresas industriales fuera de la provincia en vez de pagar el 3,41% de pago a cuenta cuando ingresen sus productos a la provincia paguen el 1,5% siempre que tengan buena conducta fiscal con la provincia de Misiones. Entonces en realidad no es un régimen que haga ruido más allá de algún político o dirigente que busca sacar un rédito político con este tema, pero la verdad que teniendo más de 4.000 empresas que trabajan con la provincia de Misiones, es muy poco ruido que se hace y por supuesto siempre de la gesta tributaria de Misiones se trabaja con el sector privado para que justamente sea un sistema amigable y no genere inconvenientes al sector productivo”.

¿cuánto cayó la actividad económica en la provincia de Misiones?

- “Siempre estamos monitoreando, lo que veníamos observando es que a partir de octubre del 2024 comenzó a verificar un repunte en la actividad económica que se visualizó hasta febrero del 2025. Después cuando el Gobierno Nacional comenzó con su política de querer contener el dólar, empezar a subir la tasa de interés, trató de aplicar un programa monetario más duro, la actividad económica se comenzó a resentir y de acuerdo con los indicadores estamos con una caída de entre el 4 y 5% interanual de la actividad económica influenciada o básicamente motivada por lo que es el comercio fronterizo, la influencia de las asimetrías con Paraguay y Brasil y también por el sector exportador. Al sector exportador le costaba exportar con este dólar barato que tuvimos en estos últimos meses, recién ahora, que subió un poco a entre 1.300 y 1.350 pesos, le dio un poco de respiro, igual está bajo para los valores de una empresa que tiene que exportar, pero le dio un respiro al sector exportador de Misiones, dado que Misiones es una provincia con un alto sello exportador”.

¿La baja caída también se debe a los programas Ahora (son programas del estado provincial acordados con bancos que permiten el reintegro de importante suma de dinero en compras con tarjeta de crédito) que benefician al consumidor con importantes reintegros?

- “Lo que influye es que los programas Ahora tienen más vigencia. Por ahí en otra época, en otro momento donde teníamos un dólar más alto en términos reales y los paraguayos y los brasileños gastaban acá los programas Ahora actuaban más como un programa de ahorro y beneficios para la familia y el comercio lo aprovechaba, pero el comercio venía bien, porque venía vendiendo no solamente a los misioneros, sino a los paraguayos y brasileños. Hoy pasa lo contrario, los argentinos van a gastar a Paraguay y Brasil. Entonces, hoy los Programas Ahora cumplen ese rol de cuidar al comercio y el ahorro de la familia misionera”.

No es lo mismo tener una provincia con el 92% de frontera con países limítrofes como Mendoza o Salta, donde la frontera está entre 100 y 200 km, la gente ya no va a los otros países. En este sentido muchas veces se insistió sobre la necesidad de un cambio, una situación distinta para Misiones, en algún momento fue la zona aduanera que fuera aprobada por el Congreso y vetada por el ex presidente Alberto Fernández. ¿Misiones busca otra vez equiparar con Brasil y con Paraguay a través de una zona aduanera especial por ejemplo?

- “Lo de la zona aduanera especial no es un tema que hemos insistido con este gobierno porque estamos viendo que el gobierno nacional está quitando ese régimen que, por ejemplo, tiene Ushuaia y, además en un contexto de recorte de partidas no estaba en la prioridad, por lo menos, hasta el año pasado plantearlo al gobierno nacional, más allá que hoy se siente mucha necesidad de tener un régimen aduanero con asimetrías que tenemos con Paraguay y Brasil. Es un tema que seguramente puede estar en agenda en próximos meses, pero no ha sido planteado formalmente en la mesa con Nación”.

Misiones cuenta con Fondo de Crédito Misiones que otorga créditos con tasas subsidiadas para emprendimiento, ¿puede esta entidad estatal seguir sosteniendo las tasas subsidiadas?

- “Sí, el Fondo de Crédito trabaja con líneas de crédito donde las tasas de interés se van ajustando a las condiciones del mercado, pero siempre son bonificadas, es decir, siempre son entre un 60 o 70% más bajas de las tasas que hay en el en el mercado. Lamentablemente hoy estamos viviendo un momento de suba de tasas porque el gobierno está saliendo a colocar títulos de deuda a tasas más altas para que los bancos tomen esos títulos de deuda y eso se traslada al resto del sistema financiero. El Fondo de Crédito mantiene su línea de crédito a tasa bonificada y siempre están en una bonificación de lo que son las tasas de mercado y de esa manera atiende la demanda del sector productivo con mucha celeridad”

¿La devolución de la gente está en el orden 90% más o menos?

- “Sí. El Fondo de Crédito registra índice de cobranza muy altos, cercanos al 98%.

El gobierno nacional busca el equilibrio fiscal pero el costo económico y social es muy alto. ¿Coincide?

- “El gobierno nacional se propuso como objetivo bajar la inflación y lo está logrando, pero con un costo económico y social muy importante. Uno ve que la economía real está complicada. Cuando uno habla de la economía real, habla que las ventas en los comercios cayeron, que las empresas venden menos, las industrias están trabajando a un 50 o 60% de su capacidad instalada y que la desocupación está aumentando. Entonces, a veces el gobierno nacional debería mantener un fino equilibrio entre el cumplimiento de su meta de, por ejemplo, en este caso, bajar la inflación, pero sin perjudicar las otras variables económicas. El gobierno nacional ha logrado tener equilibrio fiscal, que es algo que todos valoramos, pero a costa de un de fuerte desfinanciamiento a sectores sociales o a sectores que son muy sensibles, como puede ser la salud pública nacional, las universidades y los jubilados, que en definitiva son los sectores que uno también tiene que cuidar como Estado Nacional”.

¿cómo vislumbrar lo que se viene?, estamos en septiembre y queda el último cuatrimestre…

- “En Misiones siempre estamos trabajando cuidando los recursos, teniendo equilibrio fiscal, por supuesto, con momentos muy complicados, pero sí, siempre previendo de cumplir con todas las obligaciones. El misionero sabe que el Estado provincial siempre busca darle previsibilidad en las cuestiones principales, con el cobro de haberes, con el cumplimiento de los de los pagos de las obras de infraestructura, con lo que tiene que ver con proveedores del Estado para que puedan cumplir con sus servicios,”.