Descubrimiento: varias misiones de la NASA están tras un cometa interestelar

La NASA ha unido recursos para estudiar un singular cometa y ayudar a comprender mejor los objetos que son parte del sistema solar.

El cometa es seguido por el telescopio espacial James Webb, de la NASA. Foto: NASA, ESA

Diversas misiones de la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, se están uniendo para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS, cuyo descubrimiento se dio por primera vez en julio, antes de que se marche para siempre del sistema solar.

Si bien el cometa no representa una amenaza para la Tierra, los telescopios espaciales de la NASA apoyan la misión en curso de la agencia para encontrar, rastrear y comprender mejor los objetos del sistema solar.

El Telescopio Espacial James Webb observó 3I/ATLAS el 6 de agosto con su Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano. El equipo de investigación ha estado analizando los datos del Webb para obtener más información sobre su tamaño, propiedades físicas y composición química.

cometa 3I_ATLAS Imagen del cometa 3I/ATLAS. Foto: Dpa DPA La NASA sigue al cometa Por su lado, SPHEREx (Espectrofotómetro para la Historia del Universo, Época de Reionización y Explorador de Hielos) de la NASA observó el cometa interestelar del 7 al 15 de agosto. El equipo de SPHEREx ha estado analizando la información obtenida a partir de estos datos.