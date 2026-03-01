La NASA postergó hasta 2028 su plan de alunizaje

En un comunicado, la NASA señaló que la exploración lunar Artemis se prorroga y que añadirá una misión antes del alunizaje tripulado.

La NASA anunció este viernes ajustes en su programa de exploración lunar Artemis, y ratificó que añadirá una misión antes del alunizaje tripulado, y que el mismo pasará de 2027 a 2028.

Además, y en un posteo de la red social X, la NASA expresó que “vamos a aumentar la cadencia de las misiones Artemis para llevar a los seres humanos de vuelta a la Luna y mantener una presencia allí”.

De acuerdo con el plan revisado, la misión Artemis III se concentrará en probar sistemas y la capacidad operativa en una órbita baja de la Tierra en 2027 como preparación para la misión de descenso en la Luna Artemis IV en 2028, informó la NASA en un boletín de prensa.

Vamos a aumentar la cadencia de las misiones Artemis para llevar con éxito a los seres humanos de vuelta a la Luna y mantener una presencia lunar.

Artemis III pondrá a prueba los sistemas en órbita terrestre baja para preparar el aterrizaje lunar de Artemis IV en 2028.



Se espera que la misión Artemis III incluya un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos lunares comerciales que están siendo desarrollados por SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, verificación integrada de sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas con los nuevos trajes para la actividad extravehicular, indicó el organismo.

“Estandarizando la configuración del vehículo, aumentando la velocidad de vuelo y avanzando hacia los objetivos de manera lógica y gradual fue como logramos lo casi imposible en 1969 y es como lo haremos una vez más”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.