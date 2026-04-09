Tienen 22 años y levantaron una inversión de US$ 2.7 millones para una tecnología que supera a la NASA

Jóvenes argentinos de 22 años lograron cerrar una ronda de inversión de US$2.7 millones para potenciar un startup climate-tech que ayuda a combatir incendios forestales con inteligencia artificial que detecta los focos incluso antes que la NASA .

Se trata de Satellites on Fire, liderada por su co-founder y CEO Franco Rodriguez Viau (22), que levantó una millonaria inversión liderada por Dalus Capital, con la participación de destacados fondos como Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros.

El proyecto nació -junto a Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak- a partir de una experiencia personal de Rodríguez Viau con los incendios forestales en Argentina. Durante su adolescencia, vio de cerca cómo el fuego afectó a familias de su entorno y destruyó viviendas, una situación que lo llevó a pensar en una herramienta capaz de detectar focos de incendio con mayor anticipación y mejorar la capacidad de respuesta.

Con esa base, la compañía desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial que integra información satelital cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. El sistema envía alertas en tiempo real por WhatsApp, mail o SMS para que equipos de emergencia, empresas y gobiernos puedan actuar más rápido.

"En 2025, nuestro sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales", afirmó Rodríguez Viau. "Nuestra misión es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques antes de que sea demasiado tarde", sumó.

App Satellites on Fire

De Argentina a superar a la NASA

A diferencia de los sistemas existentes que desarrollan sus propios satélites o sus propias cámaras, lo cual es lento, costoso y difícil de escalar, el diferencial Satellites on Fire radica en ser una plataforma basada en software que integra cualquier tipo de tecnología y logra detectar focos de incendio, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Esta velocidad en la detección de un incendio aumenta la rapidez y efectividad de la contención, reduciendo significativamente el impacto del incendio.

La empresa ya cuenta con más de 55.000 usuarios bajo un modelo freemium y alimentó sus algoritmos con más de 20.000 validaciones en campo, construyendo una de las bases de datos de reportes terrestres más grandes de América Latina.

Diego Serebrisky, cofundador y Managing Partner de Dalus Capital, destacó: "Nosotros buscamos compañías que utilicen la tecnología para resolver los problemas más críticos del planeta. Satellites on Fire ha demostrado que, mediante el uso inteligente de la IA y el procesamiento de datos satelitales en tiempo real, es posible adelantarse a las catástrofes ambientales con una precisión y escala que antes eran impensables. Es un ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano está creando soluciones de IA de clase mundial para enfrentar el cambio climático."

Detección de incendios por cámara

El impacto de la startup

Satelites on Fire monitorea territorios a lo largo de 21 países en 4 continentes, siendo sus principales clientes empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. En Argentina, compañías como Genneia y Quilmes utilizan la plataforma para proteger sus operaciones.

Además, el sistema está integrado en seguros forestales de AON en América Latina, donde se utiliza para cálculo y mitigación de riesgos.

Generation Forest Invest, uno de sus clientes forestales, destacó: "Logramos detectar a tiempo varios incendios y actuar rápidamente. El sistema es ágil, preciso y muy útil en campo. Recomendaría esta herramienta a cualquier organización que necesite monitorear territorios y actuar rápido ante el fuego”.

Con la nueva inversión, la startup planea mejorar sus modelos de IA, lanzar un producto de seguros paramétricos contra incendios junto a AON y desarrollar herramientas para medir el impacto ambiental, incluyendo emisiones de CO2 evitadas. También avanzará en su expansión hacia el mercado de Estados Unidos.

La ronda también contó con la participación de Avesta Fund, Savia Ventures, Reciprocal, Zenani Capital, Innventure, Air Capital, Gain VC, Antom VC y Embarca Tech.