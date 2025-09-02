Femicidio en Guaymallén: un difícil proceso de separación y la discusión que terminó con una puñalada letal

Sandra Norma Sánchez se estaba divorciando de su expareja, quien fue detenido como autor del femicidio. Los detalles del caso.

Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y vivieron juntos durante más una década. Sin embargo, la relación llegó a su final hace un par de años y desde allí iniciaron una complicada separación, la cual los llevó a apartarse definitivamente.

Al parecer, este martes el hombre se dirigió en horas de la siesta hasta la vivienda de la mujer, ubicada en calle Rópolo al 6.500, justo detrás del cementerio de Buena Nueva, para buscar algunas pertenencias.

Valdovino llegó a bordo del auto de un amigo, quien lo acercó hasta el lugar, ingresó a la vivienda y, por motivos que se tratan establecer, inició una fuerte discusión con Sánchez.

Cómo cayó el presunto autor En ese instante, vecinos escucharon los gritos de auxilio por parte de la mujer, motivo por el que llamaron de inmediato a la línea de emergencias 911 y policías de la Subcomisaría Conde se dirigieron rápidamente en la escena. Al mismo tiempo, un familiar de la víctima arribó al lugar y la encontraron desangrándose, con una puñalada en el pecho, cerca de la axila.