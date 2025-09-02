Femicidio en Guaymallén: un difícil proceso de separación y la discusión que terminó con una puñalada letal
Sandra Norma Sánchez se estaba divorciando de su expareja, quien fue detenido como autor del femicidio. Los detalles del caso.
Sandra Norma Sánchez tenía 57 años y fue asesinada de una la tarde de este martes puñalada en su casa de Buena Nueva, Guaymallén. El principal sospechoso del femicidio es su exmarido, con quien estaba atravesando un difícil proceso de divorcio. El hombre, identificado como Enzo Valdovino, fue detenido en la escena.
Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y vivieron juntos durante más una década. Sin embargo, la relación llegó a su final hace un par de años y desde allí iniciaron una complicada separación, la cual los llevó a apartarse definitivamente.
Al parecer, este martes el hombre se dirigió en horas de la siesta hasta la vivienda de la mujer, ubicada en calle Rópolo al 6.500, justo detrás del cementerio de Buena Nueva, para buscar algunas pertenencias.
Valdovino llegó a bordo del auto de un amigo, quien lo acercó hasta el lugar, ingresó a la vivienda y, por motivos que se tratan establecer, inició una fuerte discusión con Sánchez.
Cómo cayó el presunto autor
En ese instante, vecinos escucharon los gritos de auxilio por parte de la mujer, motivo por el que llamaron de inmediato a la línea de emergencias 911 y policías de la Subcomisaría Conde se dirigieron rápidamente en la escena. Al mismo tiempo, un familiar de la víctima arribó al lugar y la encontraron desangrándose, con una puñalada en el pecho, cerca de la axila.
En el lugar todavía se encontraba Valdovino, quien rápidamente fue aprehendido por los uniformados y trasladados hasta la citada dependencia guaymallina, junto al amigo que lo había trasladado hasta la casa de su ex.
El hombre quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien en las próximas horas podría imputar a Valdovino por el femicidio de la mujer.