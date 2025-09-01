Caso Cecilia Strzyzowski: el desesperado acto de Emerenciano Sena para obtener "derechos" en la cárcel

Emerenciano Sena , el líder piquetero de Chaco que se encuentra detenido por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , inició una huelga de hambre en la cárcel por restricciones en el acceso a la comunicación con familiares, la falta de celulares y la prohibición de votar.

La drástica medida dispuesta fue confirmada por su abogado Ricardo Osuna a la agencia Noticias Argentinas, quien indicó que son varios los motivos por los que el procesado decidió llevar a cabo este accionar colectivo.

El propio Emerenciano Sena confirmó a través de un audio que a las 19 del domingo 31 de agosto se presentó el escrito del inicio de la huelga.

En su exposición destacó que hay compañeros de pabellón que tienen familiares enfermos y no pueden contactarse, por lo que exige la entrega de dispositivos móviles.

Además, añadió que tienen "derecho al voto" en las próximas elecciones legislativas nacionales, las cuales se van a desarrollar el 26 de octubre.

Se confirmó la fecha de inicio del juicio contra el Clan Sena

El juicio por jurados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde serán juzgados Emerenciano y César Sena y Marcela Acuña, junto a colaboradores, comenzará a fines de octubre y finalizará a mediados de noviembre, según pudo saber NA.

Se dispuso la fecha y la hora de realización para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7.

En este caso que generó una ruptura política y social en Chaco serán juzgados César Sena acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por ser partícipes primarios.

Acerca de los otros cuatro imputados, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo llegarán acusados de encubrimiento agravado.