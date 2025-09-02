Cómo fue la detención del acusado por el femicidio en Guaymallén y su confesión espontánea

El distrito de Buena Nueva , en Guaymallén , fue sacudido por el femicidio de Sandra Norma Sánchez , una mujer de 57 años, quien fue asesinada este martes de una puñalada en el torso. Por el hecho de sangre, quedó detenido su exmarido, Enzo Valdovino , quien cayó en la escena del crimen.

Según relataron los vecinos de la zona, luego de ser atrapado por personal policial, el principal sospechoso dijo: "Ya está, ya no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, prácticamente confesando la autoría frente a los presentes y a pocos metros de donde se yacía la víctima, agonizando por la herida de arma blanca sufrida.

Los vecinos contaron que fueron alertados por un fuerte grito, presuntamente de Sánchez, alrededor de las 15.40. Al salir para la calle, un grupo de lugareños y policías intervinieron, primero inmovilizando al presunto femicida, quien no ofreció resistencia, y después asistiendo a la víctima.

Según detallaron los testigos a MDZ , fue un joven quien llamó a la línea de emergencias 911 para dar a conocer la situación, pero también para que le indicaran como aplicar los primeros auxilios. El vecino siguió las instrucciones y comentó que fue capaz de notar pulso de la víctima. Sin embargo, varios vecinos presentes manifestaron que la ambulancia tardó alrededor de 40 minutos en llegar a la escena. Para cuando arribaron, Sánche z ya estaba muerta.

La puñalada mortal habría sido perpetrada luego de una breve discusión dentro del domicilio de la mujer, ubicado en la calle Rópolo al 6500 . Sin embargo, el cadáver se encontraba en la entrada del inmueble. Aparentemente, tras ser apuñalada, la mujer buscó huir y ayuda en la calle.

Femicidio Guaymallén (2) La escena policial en calle Rópolo. Marcos García / MDZ.

Valdovino, llegó al domicilio de su expareja en el vehículo de un amigo. Este sujeto no fue señalado como cómplice del asesinato, ya que, según los relatos de los vecinos, al darse cuenta de la situación, asistió a la víctima al intentar detener el sangrado. Tiempo después, la fiscal de Homicidios encargada del caso, Claudia Ríos, informó que "ahora se va a resolver su situación de libertad", por lo que no estaría acusado bajo ningún cargo.

La fiscal también indicó que Justicia ya cuenta con el arma que se habría utilizado para perpetrar el femicidio, y que "luego de que se realice la necropsia" se van a conocer más detalles del asesinato.

Qué opinaban los vecinos de Valdovino

Los habitantes de la zona, quienes se habían cruzado múltiples veces con Valdovino a lo largo de los años, indicaron que les parecía que se trataba de una "buena persona". Agregaron que se mostraba como un hombre “tranquilo”, al que habían ayudado en repetidas ocasiones, ya se movía con un andador a raíz de una hernia que lo molesta hace años.

Al conocer la noticia, muchos presentes no escondieron su sorpresa, pero ninguno dudó en señalarlo como el homicida de Sánchez.

Abuela, madre y vecina: el perfil de la víctima

Todos los vecinos que conocían a la expareja de la víctima también coincidieron en que Sánchez era una mujer "buena y que colaboraba en el barrio". En sus redes sociales, la mujer no dudaba en compartir su amor por quien entonces era su pareja.

"Feliz día a todos los enamorados, pero principalmente a mi pareja de años juntos, Enzo Valdovino, y qué dios nos dé muchos más años juntos, un beso grande, su mujer Sandra Sánchez", escribió la fallecida en su perfil de Facebook en el año 2016.

sandra sanchez facebook

En su cuenta hay múltiples fotos juntos, fruto de los años de relación. La última imagen de Valdovino entre los posteos de Sánchez fue una foto del hombre solo, sin texto agregado y que data de 2022.

Las redes de la víctima también están repletas de fotos de sus nietos y su hija. Esta última, una mujer de aproximadamente 30 años, sería el fruto de una relación previa de Sánchez, comentaron los vecinos.

sanchez niuetos

El octavo femicidio del año

El asesinato de Sandra Sánchez se convirtió en el octavo caso de femicidios en Mendoza de lo que va del 2025. La lista de casos es la siguiente: