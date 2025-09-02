Ya son ocho los femicidios en Mendoza en lo que va del 2025
Sandra Sánchez, de 57 años, fue asesinada este martes en su vivienda de Guaymallén. Así, ya se registraron ocho femicidios este año en Mendoza.
Mendoza volvió a ser escenario de un femicidio. La tarde de este martes, Sandra Norma Sánchez (57) fue asesinada de una puñalada en su casa de Buena Nueva, Guaymallén, y por el hecho de sangre quedó detenido su exmarido, Enzo Valdovino, con quien atravesaba con la víctima un conflictivo proceso de divorcio.
Con este crimen, ya son ocho los femicidios registrados en la provincia en lo que va del 2025, según un relevamiento de MDZ.
El femicidio en Guaymallén
El último hecho fatal de violencia de género ocurrió pasadas las 14 en una vivienda de calle Rópolo al 6.500, detrás del cementerio de Buena Nueva. Valdovino llegó en el auto de un amigo, ingresó al domicilio y mantuvo una fuerte discusión con la mujer. Minutos después, vecinos escucharon gritos desesperados de auxilio y llamaron a la línea de emergencias 911.
Cuando policías de la Subcomisaría Conde arribaron al lugar encontraron a Sánchez gravemente herida, con una puñalada en el pecho, a la altura de la axila. La mujer murió poco después, mientras que su exmarido fue aprehendido en la escena y trasladado a la dependencia policial junto a la persona que lo había acompañado en el vehículo.
El sospechoso quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien analiza imputarlo en las próximas horas por el delito de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.
Ocho femicidios en lo que va del año
El caso de Sandra Sánchez se suma a una dolorosa lista de mujeres asesinadas en Mendoza durante el 2025:
-
Antonia Falcón (60), hallada el 29 de enero en Guaymallén. Fue estrangulada e incinerada.
María Alejandra Cuevas (48), desaparecida a fines de enero y encontrada asesinada el 12 de febrero en Las Heras.
Eliana Speziale (44), asesinada el 17 de febrero en Junín.
Verónica Magallanes (49), víctima de un incendio intencional el 17 de marzo en Ciudad. Su hijo Mariano (32) también murió.
Carla Janet Del Souc (27), apuñalada el 30 de marzo en Rivadavia por su expareja.
Flora Inés Moyano (60), hallada el 27 de julio en Las Heras. Su pareja, con salidas transitorias de la cárcel, quedó imputado.
Rocío Maribel Collado (30), asesinada en agosto en Godoy Cruz. Su expareja, Yamil Yunes, es el principal sospechoso.
Sandra Norma Sánchez (57), asesinada este martes en Guaymallén.