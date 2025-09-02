Ya son ocho los femicidios en Mendoza en lo que va del 2025

Sandra Sánchez, de 57 años, fue asesinada este martes en su vivienda de Guaymallén. Así, ya se registraron ocho femicidios este año en Mendoza.

Las víctimas de femicidio en 2025. Arriba: Antonia Falcón, María Alejandra Cuevas, Eliana Speziale y Verónica Magallanes. Abajo: Carla Del Souc, Flora Inés Moyano, Rocío Collado y Sandra Sánchez.

Mendoza volvió a ser escenario de un femicidio. La tarde de este martes, Sandra Norma Sánchez (57) fue asesinada de una puñalada en su casa de Buena Nueva, Guaymallén, y por el hecho de sangre quedó detenido su exmarido, Enzo Valdovino, con quien atravesaba con la víctima un conflictivo proceso de divorcio.

Con este crimen, ya son ocho los femicidios registrados en la provincia en lo que va del 2025, según un relevamiento de MDZ.

El femicidio en Guaymallén El último hecho fatal de violencia de género ocurrió pasadas las 14 en una vivienda de calle Rópolo al 6.500, detrás del cementerio de Buena Nueva. Valdovino llegó en el auto de un amigo, ingresó al domicilio y mantuvo una fuerte discusión con la mujer. Minutos después, vecinos escucharon gritos desesperados de auxilio y llamaron a la línea de emergencias 911.

Portada femicidio Guaymallén Sandra Sánchez y Enzo Valdovino, víctima y presunto victimario del femicidio. MDZ.

Cuando policías de la Subcomisaría Conde arribaron al lugar encontraron a Sánchez gravemente herida, con una puñalada en el pecho, a la altura de la axila. La mujer murió poco después, mientras que su exmarido fue aprehendido en la escena y trasladado a la dependencia policial junto a la persona que lo había acompañado en el vehículo.