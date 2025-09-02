Otro femicidio en Mendoza: asesinaron a una mujer en Guaymallén y detuvieron al sospechoso
Sandra Norma Sánchez, de 57 años, se transformó en la octava víctima de femicidio en Mendoza. El hecho ocurrió en calle Rópolo de Buena Nueva.
Un nuevo femicidio fue perpetrado este martes en la provincia de Mendoza. En esta ocasión, la víctima fue identificada como Sandra Norma Sánchez, de 57 años, a quien ultimaron de una puñalada en su domicilio de calle Rópolo al 6.500, en Buena Nueva, Guaymallén. Por el hecho capturaron al sospechoso.
El episodio se registró pasadas las 15.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una mujer que había sido apuñalada por su expareja en la mencionada dirección, localizada detrás del cementerio de Buena Nueva.
De acuerdo con testigos, la expareja de Sánchez, individualizado como Enzo Valdovino, de 57 años, ingresó a la vivienda y, a los pocos minutos, se escucharon gritos de la mujer, quien pedía auxilio.
Vecinos se acercaron hasta el lugar y encontraron a la víctima con una puñalada en el lado izquierdo del pecho, cerca de la axila, y presentaba abundante sangrado.
La detención del presunto autor del femicidio
Rápidamente, policías arribaron a la escena y dieron con Valdovino, quien estaba acompañado por un hombre que lo llevó hasta la vivienda de su exesposa. Por ese motivo, ambos terminaron aprehendidos y fueron puestos a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo de la investigación.
En tanto, personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató en el teatro del hecho el deceso de la mujer, a raíz de la puñalada recibida.