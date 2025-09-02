Otro femicidio en Mendoza: asesinaron a una mujer en Guaymallén y detuvieron al sospechoso

Un nuevo femicidio fue perpetrado este martes en la provincia de Mendoza . En esta ocasión, la víctima fue identificada como Sandra Norma Sánchez , de 57 años, a quien ultimaron de una puñalada en su domicilio de calle Rópolo al 6.500, en Buena Nueva , Guaymallén . Por el hecho capturaron al sospechoso.

El episodio se registró pasadas las 15.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una mujer que había sido apuñalada por su expareja en la mencionada dirección, localizada detrás del cementerio de Buena Nueva .

De acuerdo con testigos, la expareja de Sánchez, individualizado como Enzo Valdovino , de 57 años, ingresó a la vivienda y, a los pocos minutos, se escucharon gritos de la mujer, quien pedía auxilio.

Vecinos se acercaron hasta el lugar y encontraron a la víctima con una puñalada en el lado izquierdo del pecho, cerca de la axila, y presentaba abundante sangrado.

La detención del presunto autor del femicidio

Rápidamente, policías arribaron a la escena y dieron con Valdovino, quien estaba acompañado por un hombre que lo llevó hasta la vivienda de su exesposa. Por ese motivo, ambos terminaron aprehendidos y fueron puestos a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo de la investigación.

En tanto, personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató en el teatro del hecho el deceso de la mujer, a raíz de la puñalada recibida.