Detuvieron a un joven por el crimen de Claudia, la mujer que fue asesinada y enterrada en Ezeiza

Se trata de Nicolás Ezequiel Rodríguez, quien fue captado por una cámara de seguridad saliendo de la casa de la víctima.

Claudia Scarzzolo, la mujer que fue hallada muerta en el patio de su casa en Ezeiza.

Un femicidio conmocionó al partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y enterrada en el patio de su casa. En un principio, su hija y el novio de la menor fueron los principales sospechosos. Sin embargo, en las últimas horas, la causa sumó un nuevo detenido.

Video: así se llevaban detenido al sospechoso Detuvieron a un joven por el crimen de la mujer que fue asesinada y semienterrada en Ezeiza La Fiscalía 3 Descentralizada de Ezeiza lo imputó por el delito de femicidio.

Todo comenzó cuando, al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores observaron que, el mismo día del crimen, un Fiat Cronos oscuro (Uber) llegó a la casa de la víctima. De dicho vehículo bajó un joven de 19 años, identificado como Nicolás Ezequiel Rodríguez, quien abandonó la vivienda minutos después.

Gracias a la información brindada por la app de viajes, los efectivos localizaron al sospechoso en un domicilio ubicado en Itapirú 1451, Lanús. Este martes, personal de la DDI Ezeiza y de la comisaría 2ª capturaron a Rodríguez cuando salía de su casa.

El hombre fue aprehendido con la misma campera que habría usado el día del crimen. Además, durante el operativo, los efectivos secuestraron ropa con manchas de barro y una mochila también ensangrentada.