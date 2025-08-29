Crimen de Ezeiza: los detalles que complican a la hija de la mujer que fue hallada muerta y semienterrada

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza . Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.

Así es el lugar donde hallaron muerta y semienterrada a Claudia, la mujer que fue asesinada en Ezeiza

El miércoles por la mañana, la hija menor de la víctima llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio.

Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares . Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Tras el escalofriante hallazgo, los agentes entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

A su vez, los efectivos analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Se estableció que a las 3.50 de la mañana arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, en cual se encontraban el joven y su padre. Minutos después, se retiraron junto a la menor. A las 4.05, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observa a un masulino no identificado.

Mujer hallada muerta en Ezeiza El aberrante hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100. X

Sin embargo, lo que complica a la hija de la víctima es que se comprobó que, a las 8 de la mañana, la joven utilizó el celular de su madre avisando que la víctima no iba a ir a trabajar por “problemas personales”.

En estos momentos, la causa está a cargo de la fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, quien dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza y la aprehensión de novio de la joven, por el delito de encubrimiento de femicidio.