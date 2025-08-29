Presenta:

Crimen de Ezeiza: los detalles que complican a la hija de la mujer que fue hallada muerta y semienterrada

Claudia Scarzzolo fue hallada muerta en el patio de su casa, ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, Ezeiza.

Claudia Scarzzolo, la mujer que fue hallada muerta en el patio de su casa en Ezeiza. 

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.

El miércoles por la mañana, la hija menor de la víctima llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio.

Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares. Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Los detalles que complican a la adolescente

Tras el escalofriante hallazgo, los agentes entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

A su vez, los efectivos analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Se estableció que a las 3.50 de la mañana arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, en cual se encontraban el joven y su padre. Minutos después, se retiraron junto a la menor. A las 4.05, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observa a un masulino no identificado.

Mujer hallada muerta en Ezeiza
El aberrante hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100.

Sin embargo, lo que complica a la hija de la víctima es que se comprobó que, a las 8 de la mañana, la joven utilizó el celular de su madre avisando que la víctima no iba a ir a trabajar por “problemas personales”.

En estos momentos, la causa está a cargo de la fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, quien dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza y la aprehensión de novio de la joven, por el delito de encubrimiento de femicidio.

