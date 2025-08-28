Sangre, barro y puñaladas: los escalofriantes detalles del crimen que mantiene en vilo a Ezeiza

Se trata de Claudia Scarzzolo (38). Su hija y el novio son los principales sospechosos por el crimen en Tristán Suárez.

El aberrante hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100.

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y sospechan de su hija menor y del novio de su hija.

El miércoles por la mañana, la adoslecente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio. Inmediatamente, los agentes, junto con la fiscal María Lorena González y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se hicieron presentes en el lugar del hecho.

La escalofriante escena del crimen Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares. Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Ante esto, se realizó un importante operativo en la zona y entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

Hallaron muerta y semienterrada a una mujer en Ezeiza Fue la hija quien avisó que su madre estaba muerta. Captura de pantalla