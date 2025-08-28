Sangre, barro y puñaladas: los escalofriantes detalles del crimen que mantiene en vilo a Ezeiza
Se trata de Claudia Scarzzolo (38). Su hija y el novio son los principales sospechosos por el crimen en Tristán Suárez.
Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y sospechan de su hija menor y del novio de su hija.
El miércoles por la mañana, la adoslecente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio. Inmediatamente, los agentes, junto con la fiscal María Lorena González y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se hicieron presentes en el lugar del hecho.
La escalofriante escena del crimen
Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares. Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.
Ante esto, se realizó un importante operativo en la zona y entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.
La fiscal de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza y la aprehensión del joven por el delito de encubrimiento de femicidio. Además, se incautaron los celulares de la víctima, de su hija y del novio de la menor.