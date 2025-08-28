Horror y misterio: hallaron muerta y semienterrada a una mujer en el patio de su casa

Los investigadores sospechan de la hija de la mujer de 38 años que fue hallada sin vida en el patio de su casa en Ezeiza.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y sospechan de su hija menor y del novio de su hija.

El escalofriante crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100. El miércoles por la mañana, la adolescente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio.

Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con rastros de barro y manchas hemáticas en distintos sectores. Con la presencia de la fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se rastrilló el patio, donde hallaron el cadáver de la mujer.

Quienes son los principales sospechosos Ante esto, se realizó un importante operativo en la zona y entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

crimen Ezeiza El lugar del hecho. NA