Quién era la mujer que fue hallada muerta y semienterrada en el patio de su casa en Ezeiza

Los principales sospechosos del crimen de la mujer de 38 años son su hija menor y el novio.

Claudia Scarzzolo, la mujer que fue hallada muerta en el patio de su casa.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y sospechan de su hija menor y del novio de su hija.

En las últimas horas, se conoció la identidad de la víctima. Se trata de Claudia Scarzzolo, una profesora de folklore de 38 años. Según indicaron los vecinos, Claudia había tenido una relación con un exgendarme, pero luego se separó y se puso en pareja con un empleado de un corralón.

El aberrante hallazgo que mantiene en vilo a Ezeiza El miércoles por la mañana, la adolescente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio. Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos se encontraron con rastros de barro y manchas hemáticas en distintos sectores.

Ante esto, se realizó un importante operativo en la zona y entrevistaron a la joven y a su novio. Ambos testimonios resultaron contradictorios y confusos, por lo que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

Hallaron muerta y semienterrada a una mujer en Ezeiza Fue la hija quien avisó que su madre estaba muerta. Captura de pantalla